Lettore scrive: "In via Campobello siamo al buio da tre mesi. Comune intervenga"

di: Redazione - del 2021-01-11

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del lettore Fabio Notarnicola, il quale si rivolge alla Redazione per segnalare che da diverso tempo la via Campobello 107/2, accanto al panificio Lo Bello, si trova priva di illuminazione pubblica.

Queste le sue parole: ”Tutte le volte che c'è brutto tempo rimaniamo al buio. Questa situazione dura da tre mesi. In Consiglio Comunale qualcuno diceva che questa Amministrazione avrebbe portato la luce nelle strade, vorrei sapere perché, noi gente di serie C, continuiamo a rimanere al buio. Oltre alla via Campobello, anche la strada che porta a Triscina si trova in queste condizioni”.