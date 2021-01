In libreria nei prossimi giorni il libro “Storia del Ginnasio - Liceo Classico di Castelvetrano”

di: Giuseppe L. Bonanno - del 2021-01-12

Fra pochi giorni sarà in libreria la “Storia del Ginnasio – Liceo Classico di Castelvetrano”, nella collana Triskelés delle edizioni Lithos. Rosario Marco Atria, Giuseppe L. Bonanno e Francesco Saverio Calcara ripercorrono la storia del Liceo Classico di Castelvetrano, istituzione scolastica che si è fatta apprezzare nel tempo non solo come struttura educativa e formativa d’eccellenza, ma anche centro propulsivo di cultura e punto di riferimento nell’area belicina.

Con scrittura agile e ricco corredo di immagini, gli autori forniscono ragguagli sugli adeguamenti strutturali del monumentale Convento di San Domenico che ospita il Liceo, istituto intestato a Giovanni Pantaleo - eroe risorgimentale che fu cappellano dei Mille e consigliere fidato al seguito di Garibaldi - e passano in rassegna diversi momenti di vita scolastica, dalla prima fondazione, nel lontano 1774, al giorno d’oggi, inserendoli nel contesto della storia della scuola italiana.

Viene presa in esame la precedente intestazione a Giovanni Gentile, cui fu poi intitolato l’Istituto Magistrale; intestazione che voleva essere un ringraziamento per l’interessamento di Gentile per la statalizzazione del Liceo.

Si accenna anche alla Scuola nel periodo borbonico, non così negativa come comunemente si crede e alla chiusura delle scuole successive alle elementari nel primo decennio dell’Unità d’Italia, per arrivare ai primi anni del secolo attuale, anche con la presenza di aneddoti curiosi.

Si evidenzia la centralità dell’Istituto per lo sviluppo culturale del territorio. Si ritrovano nell’opera i nomi di tanti docenti, non docenti e alunni protagonisti della vita di questa prestigiosa istituzione.