Iscrizioni all’Alberghiero Titone: come iscriversi e richiedere i libri di testo in comodato d’uso gratuito

di: Comunicato Stampa - del 2021-01-12

In questo giorni difficili di pandemia anche procedere alla iscrizione a scuola del proprio figlio, per l’anno scolastico successivo, può diventare complicato.

L’Istituto Alberghiero “Virgilio Titone” di Castelvetrano, per venire incontro alle esigenze delle famiglie degli aspiranti studenti, mette a disposizione un servizio dedicato con contatti telefonici attivi tutti i giorni (da lunedì a venerdì) dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Con una semplice chiamata si può ricevere consulenza e assistenza per tutte le procedure di iscrizione e si possono prenotare i libri di testo che saranno garantiti, in comodato d’uso gratuito, a tutti gli studenti che si iscriveranno alla prima classe per l’anno scolastico 2021/22.

Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni libri di testo: 0924932211 – 3919129064 – 3471524843