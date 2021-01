"Care donne cvetranesi, iniziate a uscire dal guscio domestico - lavorativo". Lettera aperta dell’ex assessore Barresi

di: Francesca Craparotta - del 2021-01-14

“Conosco tante donne capaci, di valore, che potrebbero intraprendere un percorso politico e lo farebbero con molta dignità. E' vero, è un impegno gravoso, e per chi ha famiglia significherebbe pasti saltati, letti disfatti, casa non pulita, notti insonni e mattinate, dispiaceri e amarezza, ma se vogliamo dare una svolta, non al mondo intero, ma semplicemente alla nostra comunità, care donne iniziate a uscire dal guscio domestico- lavorativo.”

Sono queste alcune parole del significativo appello alle donne castelvetranesi, invitate a scendere in politica, dall’ex assessore di Castelvetrano, Irene Barresi.

“[..] non lamentiamoci davanti al pc, non scriviamo fiumi di parole e mugugni, - continua - mettiamoci in gioco nonostante i vari impegni, il tempo se si vuole lo si trova! Io l'ho fatto, mi sono messa in gioco e ne sono orgogliosa, ho dato il mio contributo, e vorrei vedere tante altre donne partecipare attivamente alla vita politica del nostro paese.

La POLITICA – conclude - è la più alta manifestazione di altruismo nei confronti della comunità".

Eppure, sono state almeno due le donne che, hanno rifiutato di fare l’assessore a Castelvetrano prima della nomina dell’assessore Mistretta. La Barresi è stata militante nel meet up cittadino per anni. Si è distinta, arrivando a ricoprire il ruolo di organizer. Sicuramente non è stata una passeggiata, visto che spesso si è ritrovata ad essere l’unica donna nel gruppo, fino a diventare assessore e fare un ottimo lavoro per la comunità, i cui segni sono tangibili.

Castelvetrano è uno dei pochi comuni della provincia di Trapani ad aver avuto un sindaco donna. Si tratta della compianta Marilù Gambino, militante nell’ex DC, che a 39 anni venne chiamata a governare la città per ben due volte: dal 14 maggio 1976 al 3 ottobre 1978 e dall’8 aprile 1979 al 15 luglio 1980. Ella ricoprì, inoltre, la carica di assessore e consigliere comunale.

Alle ultime tornate elettorali a Castelvetrano, si era candidata Vitalba Pellerito, giovane professionista, moglie e madre. Prima del commissariamento, ricorderete la candidatura di un’altra moglie, madre e professionista, impegnata nel sociale: Erina Vivona.

Nessun sindaco donna invece vi è stato fino ad oggi, (secondo i dati disponibili, recuperabili sulla rete internet) nei comuni di Gibellina, Salemi, Santa Ninfa, Partanna, Campobello di Mazara, Trapani e Mazara del Vallo.

A Marsala invece, il primo sindaco donna arriva nel 2012. Giulia Adamo, insegnante e dirigente scolastico, è stata assessore a Marsala, per due mandati presidente della provincia di Trapani e deputato dell’Assemblea regionale Siciliana.

La città lilibetana ha una grande tradizione politica femminile: ha dato i natali anche a Eleonora Lo Curto, prima consigliere comunale e presidente del consiglio a Marsala, europarlamentare e deputato all’Ars ed Antonella Milazzo ex deputata regionale. Trapani invece, ha “sfornato” l’ex senatore Pamela Orrù.

I comuni hanno uno o al massimo due assessori donna. A Partanna, ce n’è solo uno, Noemi Maggio, a Castelvetrano Manuela Cappadonna, a Gibellina Daniela Pirrello e così via.

Nella provincia, l’unico sindaco donna attualmente in carica è Daniela Toscano, primo cittadino di Erice.

Attualmente, nel territorio adiacente agrigentino, vi è stato un boom di sindaco donna: Menfi con Marilena Mauceri, Montevago con Margherita La Rocca Ruvolo. Francesca Valenti, sorella dell’attuale sindaco di S.Margherita Belìce Franco, è sindaco di Sciacca.

Ad infervorare gli animi sul tema “donne in politica”, in questi giorni, è stato il rimpasto di giunta regionale tutta al maschile, voluto dal governatore Musumeci.

Nel dibattito però, le donne non ci stanno; 6 mila le firme raccolte dalla Cgil contro la giunta tutta maschile mentre sono state 500 le “Siciliane” che hanno sottoscritto una lettera per chiedere le dimissioni del deputato regionale leghista Figuccia, autore della seguente frase sul rimpasto tutto al maschile: "ciò che conta non è ciò che gli assessori hanno in mezzo alle gambe, ma ciò che hanno in mezzo alle orecchie”.

“[..]un fatto così grave non può essere difeso se non con strumenti lontani dal ragionamento civile. – si legge nella lettera delle “Siciliane” - Il nostro ragionamento è ampio: la Sicilia è una delle ultime regioni rimaste in cui non esiste la doppia preferenza di genere, ragione per cui soltanto 14 dei 70 deputati all’Ars sono donne. Dal 1947, a sedere sugli scranni di Sala d’Ercole sono state appena 46 donne sul totale degli 811 deputati eletti all’Assemblea. Poco più del 5 per cento.”

E ancora: “La nostra Isola è ultima per disponibilità di posti al nido (meno di 10 bambini su 100) e al tempo pieno (meno di 6 bambini su 100). È fanalino di coda su scala europea per occupazione femminile. Anche in Sicilia abbiamo più laureate e diplomate rispetto ai coetanei uomini, eppure quasi 8 donne su 10 non lavorano.

Evidentemente la politica tutta maschile non funziona.

Per questo a indignarci è la volontà di voler spazzare via secoli di lotte per l'emancipazione, per la parità, per l'accesso ai diritti negati e per la possibilità di poter contribuire al bene comune.

Solo la rappresentanza politica di una diversità di genere, etnia, religione, orientamento sessuale, provenienza geografica, lingua, opinione politica, condizione personale e sociale, può realmente migliorare il mondo in cui viviamo.”

In Italia, siamo lontani dai primi ministri donna dell’Europa del Nord, ma facciamo meglio dell’Est.

La nostra è una società basata sulla famiglia, ove la donna si prende cura della casa e dei figli. E’ vero che oggi c’è maggiore collaborazione da parte dell’uomo, ma sicuramente bisogna essere molto multitasking!

Certamente, l’elezione della prima donna vice presidente degli Stati Uniti d’America, dà qualche speranza. Ecco un passaggio dell’esortazione di Kamala Harris: “Sognate con ambizione, andate avanti con convinzione e guardate al di là di come vi guardano gli altri, magari, semplicemente perché finora non hanno mai visto niente del genere”.