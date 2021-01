La Regione cerca 38 esperti per migliorare e rafforzare il sistema dei servizi di accoglienza e integrazione

del 2021-01-13

L'ufficio speciale Immigrazione cerca 38 esperti per migliorare e rafforzare il sistema dei servizi di accoglienza e integrazione.

«Si tratta di conferimenti di incarichi a tempo determinato previsti dal progetto Supreme - spiega l'assessore alle Politiche sociali, Antonio Scavone - con una dotazione finanziaria di circa 6 milioni di euro. L'obiettivo è il rafforzamento del sistema dei servizi di accoglienza e integrazione nelle aree agricole e ad alta intensità di popolazione straniera dove si manifestano fenomeni di grave sfruttamento lavorativo e inadeguate condizioni di vita».

Trentotto le figure professionali a bando, tra questi un esperto di flussi migratori e nove referenti provinciali per la gestione di attività di affiancamento e supporto all'innovazione della governance delle pubbliche amministrazioni locali e delle prefetture.

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo: [email protected]

«Gli esperti - aggiunge l'esponente del governo Musumeci - affiancheranno l'Ufficio Immigrazione, guidato da qualche giorno dalla dottoressa Michela Bongiorno, in un lavoro particolarmente delicato soprattutto sul tema dell'integrazione sociale dei minori stranieri non accompagnati per i quali a oggi, grazie a un ulteriore finanziamento di 5 milioni del Fondo asilo migrazione e integrazione (Fami), siamo riusciti a fare partire progetti come Prisma che prevede tra l'altro la promozione della partecipazione attiva dei migranti al sistema scolastico».

Il relativo bando, pubblicato integralmente sul sito istituzionale e per estratto sulla Gurs - serie concorsi - del 24 dicembre scorso, consente la presentazione delle domande fino al 22 gennaio.