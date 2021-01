del 2021-01-12

Scontro tra un fuoristrada e due auto parcheggiate in via Roma a Campobello di Mazara. Per cause in corso di accertamento a essere urtate prima una Audi nera e poi una Fiat 500 rossa. A seguito dello scontro la Jeep si è ribaltata. Non è chiara la dinamica dell’incidente. Sul posto i Carabinieri.