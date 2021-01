A Palermo con la cocaina negli slip. Arrestato 50enne castelvetranese

di: Redazione - del 2021-01-13

Qualche giorno fa, in zona Falsomiele a Palermo, i Carabinieri hanno fermato due uomini per un controllo e hanno rinvenuto 50 grammi di cocaina nascosta in auto.

I due, F.M cinquantenne di Castelvetrano e M.P. ventunenne di origini romene sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. Inoltre, dopo la perquisizione i Carabinieri della stazione di Villagrazia, hanno trovato 40 grammi di cocaina che il cinquantenne teneva nascosta negli slip.

Dopo le formalità di rito, i due sono stati portati al Pagliarelli per l’udienza di convalida.