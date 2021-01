Campobello, Consiglieri chiedono abbattimento barriere architettoniche

di: Comunicato Stampa - del 2021-01-15

Un'interpellanza, per chiedere l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti nella via Marconi ad angolo con la via Garibaldi, è l'ennesimo atto amministrativo posto in essere dai Consiglieri: Di Maria Tommaso, Montalbano Isabel, Catanzaro Liliana, Prinzivalli Carla e Fazzuni Giuseppe.

L'Amministrazione comunale ha collocato nella via Marconi, all'incrocio con la via Garibadi e la via Mare, delle strisce che indicano il percorso da compiere per attraversare l'intersezione. I diversamente abili o i pedoni che provengono dalla via Garibaldi, camminando sulle strisce, una volta attraversato l'incrocio, trovano il marciapiedi di via Marconi ostruito da cartelli pubblicitari e da un cestino di rifiuti.

I Consiglieri interpellano il sindaco per conoscere se non ritenga opportuno provvedere ad abbattere le barriere architettoniche realizzando uno scivolo sul marciapiedi della via Marconi e provvedendo a ricollocare il cestino dei rifiuti ed i cartelli pubblicitari.