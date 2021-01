Screening anti Covid nel trapanese. A CVetrano 21 i positivi riscontrati

del 2021-01-16

Anche oggi screening anti Covid per scuole elementari e medie. Di seguito i casi divisi per Comune: Trapani: 1044 tamponi eseguiti, 16 positivi; Alcamo: 1044, 7 pos; Mazara: 900, 12 pos; Castelvetrano: 610, 21 pos; Erice: 879, 6 pos; Campobello: 590, 7 pos; Salemi: 688, 5 pos; Partanna: 575, 3 pos; Marsala: 1400, 7 pos; Paceco: 492, 19 pos. In totale sono stati effettuati 8202 tamponi antigene e sono stati riscontrati 103 positivi che dovranno essere riscontrati con il tampone molecolare tradizionale finalizzato a confermare la positività dei casi.