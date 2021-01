Santa Ninfa: Il Consiglio comunale ha ricordato il sisma del 15 Gennaio 1968

del 2021-01-17

Il Consiglio comunale di Santa Ninfa ha ricordato, ieri sera, in una seduta commemorativa, il devastante terremoto che cinquantatre anni fa (il 15 gennaio 1968) sconvolse la Valle del Belice.

Oltre al ricordo delle vittime di quel sisma, è stato rievocato il grande sforzo profuso dalle popolazioni e dagli amministratori dell'epoca. «Non dobbiamo dimenticare i sacrifici - ha sottolineato il presidente Carlo Ferreri –, gli sforzi, l'impegno dei tanti che, con il loro lavoro, hanno sopperito alle mancanze dello Stato centrale. Fu quello - ha aggiunto - il momento in cui il noi è prevalso rispetto all'io. Quella lezione - ha concluso Ferreri - deve tornarci utile oggi che viviamo una fase drammatica, quella della pandemia, deve aiutarci nell'uscire più forti di prima da questa tragedia».

Per Lorenzo Truglio era «doveroso commemorare le vittime e fare un confronto sul futuro che ci aspetta». Un futuro che per il consigliere di minoranza «non può certo passare dal deposito di scorie radioattive in un territorio sismico».

Per Truglio sarà invece necessario «fare rete per superare questo periodo».

Secondo il sindaco Giuseppe Lombardino «in questi momenti è importante ricordare quel passato, la sofferenza delle popolazioni del tempo. A quel tempo - ha aggiunto - c'era fango, c'erano le tende, c'erano sofferenze indicibili». Per il primo cittadino, l'intervento dello Stato, anche se tardivo e rallentato da troppe pastoie burocratiche, ha comunque consentito la ricostruzione delle case. E alla ricostruzione materiale s'è affiancato un cambiamento antropologico, sociale e culturale. Infine, «considerato che ci sono ancora dei cittadini che legittimamente hanno il diritto al contributo dello Stato»., la proposta di utilizzare una quota dei fondi del «Recovery plan», destinati al Sud, al completamento della ricostruzione.