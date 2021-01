Comune di CVetrano alla ricerca di consulenti in materia turistica. Non sono previsti compensi

di: Redazione - del 2021-01-16

Il Comune di Castelvetrano ha indetto una selezione pubblica per il conferimento, tramite nomina fiduciaria a due soggetti estranei all’Amministrazione, di due incarichi di consulente a titolo gratuito: Consulente in materia turistica e Consulente per la comunicazione turistica.

I soggetti devono essere in possesso di competenze professionali specifiche necessarie per assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione dei beni culturali e la promozione delle specificità locali per la costruzione di una identità culturale del territorio, anche attraverso l'uso di moderni strumenti informatici.

I due ruoli richiedono, inoltre, titoli specifici e una certa esperienza nel campo, in particolare:

-Consulente in materia turistica:

1) promozione e marketing turismo integrato;

2) politiche di sviluppo della ricettività turistica;

3) promozione dei beni culturali del territorio e del Parco Archeologico di Selinunte;

4) individuazione fondi comunitari finalizzati allo sviluppo del comparto turistico;

5)individuazioni delle professioni per lo sviluppo turistico del territorio;

6) individuazione strumenti per la costruzione di una rete organizzativa tra gli operatori del settore turistico/ricettivo.

-Consulente per la comunicazione turistica:

1) individuazione strategie sulla comunicazione turistica;

2) creazione potale web per il turismo e promozione attraverso social-media;

3) organizzazione seminari e convegni in materia di promozione turistica;

4) iniziative per la promozione del turismo eco sostenibile;

5) comunicazione turistica in tempi di coronavirus;

6) promozione del turismo eno-gastronomico.