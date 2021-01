Ancora gesti di inciviltà a CVetrano. Gettati a terra contenitori della spazzatura

del 2021-01-17

Capita a Castelvetrano che durante la notte giovani si divertano a fare rotolare contenitori della spazzatura nella via Garibaldi. Forse un semplice divertimento come segnalatoci da un nostro lettore che abita nella zona ma di certo l’ennesimo gesto di disprezzo e inciviltà insito nella cultura di alcune persone che vanificano lo sforzo e il senso di tanti altri cittadini, dell’Amministrazione e della società che gestisce in maniera diligente la raccolta dei rifiuti a Castelvetrano.