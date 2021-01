del 2021-01-18

Un extracomunitario sdraiato a terra in mezzo alla strada nella via Errante Vecchia a Castelvetrano. Non si sa se si è trattato di un malore improvviso o altro. Sul posto è giunta l’autoambulanza che ha soccorso l’uomo caricato sulla barella e trasportato in Ospedale per le cure del caso.