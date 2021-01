“Dieci castelvetranesi in Ospedale per Covid. Chiusura scuola primaria solo se Asp certifica casi. No al panico”

del 2021-01-18

"Sono 10 i castelvetranesi ricoverati in Ospedale per Covid19. Non abbiamo dati certi da Asp sul conteggio effettivo dei casi che si aggira intorno al numero di 209 casi". A dichiararlo il Sindaco Alfano intervenuto sul tema della didattica a distanza non estesa alla scuola primaria e che riguarda scuole secondarie e superiori: "la scelta di estendere la Dad può essere fatta solo se dall'Asp vi é una certificazione l'esistenza di casi all'interno di un edificio scolastico. Non vi é rischio di assembramenti e la chiusura deve avvenire su base di dati ufficiali e conclamati"