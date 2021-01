Il lettore scrive: "Amianto abbandonato sotto il ponte di via Errante Vecchia"

di: Redazione - del 2021-01-25

Aumenta la differenziata a Castelvetrano, ma gli incivili ci sono sempre, nonostante sistemi di video sorveglianza e controlli vari.

Intanto, il farmacista Piero Scarpinati segnala la presenza di serbatoi di amianto, sotto il ponte nella via Errante Vecchia a due passi dal canile municipale. Lo stesso farmacista aggiunge con un certo disappunto: "Da mesi noto sotto il viadotto a cento metri dal rifugio sanitario, la presenza di recipienti di eternit ben posizionati, materassi, frigoriferi, senza che nessuno provveda a farli togliere.”

Un tratto di strada che giornalmente viene percorso da tanta gente, visto che si trova a due passi anche dal depuratore comunale.

Il neo assessore al ramo, l’ingegnere Stefano Mistretta, sul ritiro di tutto questo materiale in buona parte inquinante vuole fare una precisazione: ”Nonostante constatiamo con piacere che i numeri sulla raccolta diffrenziata aumentano a Castelvetrano, purtroppo c'è gente che continua a scaricare di tutto e di più nonostante ci sia un servizio efficiente e gratuito di ritiro ingrombranti, compreso materassi ed elettrodomestici. Per il ritiro di questi, assicuro al lettore -continua l’assessore- che mi farò carico con la Sager di provvedere alla bonifica del sito.”

Discorso diverso invece per i serbatoi di Eternit, per i quali è necessario, che il Comnune, fondi permettendo, indica una gara di appalto con qualche ditta specializzata, trattandosi di rifiuti speciali e pericolosi. In ogni caso in un modo o in un altro si dovranno levare da dove si trovano attualmente.

Intanto la Polizia municipale cerca di beccare qualche incivile che continua ad abbandonare rifiuti nelle strade e viene confermata anche la collaborazione in questo senso di commercianti che hanno fatto un video e mandato in rete mentre un cittadino, a bordo del suo piccolo mezzo, scaricava i suoi sacchi d’immondizia all’angolo di una strada di Castelvetrano. L’uomo è stato individuato dagli stessi Vigili e multato.

Intanto, si attende che la Sager distribuisca alla cittadinanza i vari mastelli per la differenziata. Questo potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti per aumentare la raccolta che ha dei costi non indifferenti per le casse comunali e per le tasche dei cittadini.