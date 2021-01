"Storie a 4 zampe". Al via la rubrica su Cnews.it con il racconto di adozioni, storie di volontariato e non solo

di: Redazione - del 2021-01-20

I volontari dell'OIPA offrono assistenza, cibo e affetto agli animali ospiti del canile comunale, ma questa volta hanno deciso di fare di più, con una nuova rubrica, che raccoglie storie di salvataggi e adozioni e li porta alla conoscenza di tutti.

L'OIPA, sempre a difesa dei nostri amici animali, recependo l'invito della Redazione di CastelvetranoNews", vi porterà dei racconti e storie varie nell'ottica della promozione delle adozioni dei nostri amici a quattro zampe.

Queste le parole dei volontari:

"Da sempre accanto ai più deboli e indifesi, l'OIPA si fa portavoce dei diritti dei nostri amici animali. Con le testimonianze dirette degli Angeli Blu e le storie di tanti randagi soccorsi in difficoltà, con questa nuova rubrica, cercheremo di promuovere le adozioni di tanti amici accolti nel canile di Castelvetrano, sensibilizzando al contempo la cittadinanza per dare informazioni su come intervenire in caso di emergenza.

Ringraziamo la Redazione di "CASTELVETRANONEWS" per l'opportunità.