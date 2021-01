Impennata del Covid in Sicilia. Colpa di una nuova variante o dei cenoni natalizi "abusivi"?

di: Doriana Margiotta - del 2021-01-18

La Sicilia è seconda soltanto al Veneto per numero di nuovi casi positivi, ieri il bollettino registrava 1.193 infetti in più, 40 morti e 1.551 ricoverati. Una situazione che ha portato il Presidente della Regione a chiedere la zona rossa con delle misure ancora più stringenti rispetto al periodo natalizio.

"La situazione attuale ha portato a prendere decisioni più drastiche rispetto alla Lombardia e alla povincia autonoma di Bolzano, che come noi sono state dichiarate zone rosse. Misure necessarie - come ha dichiarato l'assessore regionale Ruggero Razza- per prevenire più possibile il diffondersi della pandemia nell'isola".

La causa di quello che sta succedendo è stata data, in prima istanza ai cenoni durante le feste natalizie, probabilmente ci sono state troppe riunioni allargate, che adesso stiamo pagando a caro prezzo. Forse il poco senso di responsabilità o la mancanza di ogni tipo di protezione ha dato vita a grandi focolai che hanno fatto impennare la curva dei contagi.

Molti siciliani, durante le feste, hanno dimenticato la gravità della situazione che stiamo vivendo e hanno preferito festeggiare le ricorrenze con amici e parenti. Alcuni però hanno voluto puntare il dito contro chi è tornato in Sicilia per le vacanze.

Molti hanno pensato che fossero loro gli "untori". Stando ai dati riportati al 20 dicembre, dove gli arrivi in Sicilia hanno superato le 70mila unità, all'aeroporto Fontanarossa di Catania su 5000 test affettuati, solo 12 risultarono positivi, al Falcone Borsellino di Palermo su 3000 tamponi solo 4 positivi. Nesuno positivo al porto di Palermo.

In quel periodo la nostra isola era tra le regioni a rischio più basso, i ricoveri erano diminuiti anche se con un andamento abbastanza lento.

Inoltre voglio ricordare, che chi proveniva da fuori poteva, a sue spese, effettuare il test presso una struttura privata e con un esito negativo poteva tornare in Sicilia, ovviamente esponendo ai controlli il documento che lo attestava.

Dunque anche questa "ipotesi di colpevolezza" potrebbe essere scartata. Certo ci sarà stato qualche furbetto che può essere riuscito ad eludere i controlli e tornare sullìisola indisturbato, ma dai dati appena analizzati, sembra che i nostri isolani che risiedono fuori, siano stati molto diligenti.

Ma allora come possiamo spiegare questa situazione così drammatica, che preoccupa soprattutto per la pressione che potrebbe provocare sugli ospedali, e che sicuramente avrà serie ricadute sulla nostra economia?

Purtroppo, circa una settimana fa, alcuni studiosi hanno azzardato l'ipotesi di una VARIANTE SICILIANA DEL VIRUS. Non ci sono conferme perché mancano analisi specifiche , ma una mutazione non può essere esclusa. Ma si può seriamente paralare di variante siciliana?

Tra questi studiosi c'è il virologo Carmelo Iacobello , primario del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Cannizzaro di Catania e membro del comitato tecnico scientifico della Regione siciliana. Il dottor Iacobello si dice sorpreso dall'improvvisa contagiosità che il covid-19 sta mostrando sull'isola. La sua è solo un'ipotesi, perché per fare le dovute analisi e verifiche, ci sarebbe bisogno di un osservatorio virologico e epidemiologico che consenta di individuare cosa sta succedendo.

Certo è solamente un'ipotesi, ma spiegherebbe l'impennata quasi improvvisa di casi positivi.

"C'è però da dire che le mutazioni ci sono sempre state e continueranno sempre ad esserci, e non sempre le mutazioni risultano vantaggiose per il virus, e non necessariamente rendono il virus più aggressivo e contagioso" sottolinea il professore Antonio Cascio direttore dell'Unità di Malattie Infettive del Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo.

Le ragioni di questa forte impennata di contagi può avere diverse spiegazioni e avere probabilmente più cause. Siamo stati sicuramente più diligenti e responsabili durante la prima ondata della pandemia , rimanendo la regione con una percentuale di positivi molto bassa.

Oggi, probabilmente, siamo stanchi di tutte queste limitazioni, e preoccupati per le sorti dell'economia che si ripercuotono inevitabilmente sul mondo del lavoro. Abbiamo abbassato la guardia per stanchezza: stanchi di vivere a metà, lontani dagli affetti piùcari, dagli amici e dai colleghi di lavoro, ma anche se tutto questo è comprensibile, quello che sta succedendo è allarmante e i dati del contagio sono molto preoccupanti.

Ricordiamoci che i nostri ospedali sono quasi al collasso e il sistema sanitario siciliano è molto fragile. C'è un gazebo permanente a Castelvetrano che ce lo ricorda ogni giorno. Facciamo tutti un ultimo sforzo e auguriamoci che siano gli ultimi mesi di questo lungo incubo.