CVetrano, alunni elementari a scuola in presenza. Gruppo genitori al Sindaco Alfano: "Siamo preoccupati. Prorogare la Dad"

di: Doriana Margiotta - del 2021-01-18

(ph. www.repubblica.it/)

La decisione di dichiarare zona rossa la Sicilia per l'alto numero di contagi ha creato molti malumori. Ma quello che fa molto discutere è l'apertura delle scuole fino alla prima media.

Questa decisione ha suscitato molta preoccupazione tra i genitori, che vorrebbero le scuole chiuse in un momento così delicato per il nostro territorio. Alla nostra Redazione è pervenuta una lettera di protesta di un gruppo di genitori, che chiede al sindaco Alfano di emanare un'ordinanza per la chiusura immediata di tutte le scuole di Castelvetrano.

Di seguito riportiamo la lettera sopra citata.

"Seriamente preoccupate per la salute dei nostri figli e delle nostre famiglie, a causa del grave dilagare dei contagi da coronavirus, ci appelliamo alla sensibilità e al senso di responsabilità del nostro Sindaco e chiediamo di prorogare la didattica a distanza anche per le scuole elementari e per le prime medie fino al 31 gennaio, così come previsto, dal governo regionale, per le superiori. D'altronde anche il Sindaco di Agrigento si è assunto le responsabilità per i suoi concittadini e ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado".

Ganci Eleonora, Maria Sciaccotta, La Marmora Calogera, Triolo Vincenza Lorena ,Maria Di Giuseppe, Manuela Venezia, Montalto Maria Gabriella, Cardaci Rossella, Rubbino Elisabetta, Circello Rosaria, Giovanna Luppino, Giambalvo Martina, Leone Alessandra, Pizzo Simona, Laura Nastasi, Vincenza Cusumano, Katia Corso, Domenica Mangiaracina, Giovanni Augello.