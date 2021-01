CVetrano, ancora un caso di Covid tra il personale dell’Informagiovani dopo tamponi ordinati dal Sindaco Alfano

del 2021-01-19

Ancora un caso positivo al Covid-19 tra il personale dell’Informagiovani a Castelvetrano. Lo si è scoperto dopo che il Sindaco ha disposto tra ieri e oggi in una struttura di Tre Fontane un esame con tampone per tutti gli impiegati. La persona risultata positiva è asintomatica e la stessa era probabilmente all’oscuro di tutto. Per l’impiegata scatta la quarantena. Sono tre ad oggi i casi registrati tra il personale dell’Informagiovani.