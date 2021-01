Corsi gratuiti a CVetrano per diventare meccanico, parrucchiere e non solo. Iscrizioni aperte presso Ted Formazione

di: Publiredazionale - del 2021-01-21

Sono gli ultimi giorni per iscriversi alle scuole superiori e le scuole e i centri di formazione professionale stanno per chiudere la stagione di orientamento che quest’anno è stata interamente ispirata alla tecnologia e all’innovazione.

A Castelvetrano, in via Campobello nei locali dell'ex istituto professionale, quest’anno l’offerta scolastica ha un nuovo attore, Ted Formazione.

Dall’anno scolastico 2021/2022, infatti nel Comune la scuola dei mestieri avvierà due corsi uno di meccanica, o meglio meccatronico, cioè meccanico e elettrauto, e l'altro operatore del benessere, cioè parrucchiere ed estetista.

I percorsi di istruzione e formazione professionale prevedono un percorso triennale in cui già dal primo anno si alterneranno le ore di teoria con quelle di pratica, alla fine del quale gli allievi otterranno un diploma di qualifica professionale che consentirà loro di potersi già inserire nel mondo del lavoro. Qualora volessero proseguire gli studi e frequentare anche il quarto anno, invece, gli allievi conseguiranno il diploma di tecnico che gli darà la possibilità di avviare una attività propria con conseguente iscrizione all'albo delle imprese artigiane alla Camera di Commercio.

La formazione professionale targata Ted Formazione è gratuita e ispirata alla fornitura di un ampio spazio di servizi. Così l’ente mette a disposizione dei suoi iscritti laboratori attrezzati per apprendere il mestiere scelto. Già da un anno la Ted formazione ha attivato le lezioni di teoria su supporti informatici con l'obiettivo di uniformarsi ad altre scuole europee che da tempo hanno eliminato i libri cartacei, e proprio quest’anno è stato utile per tutti gli alunni che hanno dovuto studiare in Dad, cioè con la didattica a distanza.

Dunque per attuare un metodo l’apprendimento al passo con i tempi, agli studenti verrà fornito un tablet, Apple IPad, oltre alle divise per entrare nei laboratori specifici.

Una scuola dei mestieri gratuita poiché non si paga nessuna tassa di iscrizione, non si comprano libri o supporti informatici perché il tablet e altro materiale didattico viene fornito dalla scuola e non si comprano le divise per i laboratori.

Inoltre gli allievi sono formati da personale docente altamente qualificato e in ambienti scolastici idonei allo svolgimento delle varie attività didattiche.

Ted Formazione, ormai da anni realtà scolastica ben radicata nel palermitano (ha sedi a Palermo e in vari altri comuni della provincia, come Monreale, Misilmeri, Carini, Belmonte Mezzagno e Corleone), costituisce un punto di riferimento per tutti i ragazzi che, dopo la scuola media, o per quei ragazzi che dopo aver frequentato il primo anno di un istituto superiore, decidono di imparare un mestiere con competenza e professionalità. Adesso questa sfida arriva a Castevetrano.

La scuola dei mestieri Ted Formazione realizza anche corsi per operatore della ristorazione (che permette di diventare cuoco, operatore di sala e bar) e quello per diventare estetista, e ancora game developer, fotografo, tecnico informatico. Attorno alle esigenze del territorio inoltre punta a sviluppare un corso per operatore del mare e per esperto in riparazione e realizzazione di imbarcazioni da diporto, oltre che operatore agricolo.

Per ulteriori informazioni sulle iscrizioni, che scadono il prossimo 25 gennaio, o per prendere un appuntamento per visionare i locali di Ted Formazione si può contattare la referente della sede al 334 5669675. Ted Formazione la scuola dei mestieri: programmiamo il tuo futuro.