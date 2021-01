Chiusura cimitero, lettera aperta al Sindaco Alfano: "Riveda la sua decisione, per molti è luogo di grande sollievo"

del 2021-01-20

E' di qualche giorno fa la notizia che il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, in condivisione con gli altri sindaci della Valle del Belice, ha concordato la chiusura del cimitero interpretando il DPCM e l'ordinanza del Presidente Musumeci. Ha, inoltre, dichiarato che durante la chiusura i dipendenti si occuperanno dei lavori dell'interno e provvederanno alla sua pulizia.

Questa decisione ha suscitato parecchie polemiche tra i cittadini, che contestano soprattutto il fatto che il cimitero non è un luogo in cui avvengono assembramenti.

Alla nostra redazione sono pervenute diverse proteste, tra cui una lettera di una nostra lettrice Cinzia Di Paola, che vuole manifestare in modo pacato il suo dissenso.

Di seguito riportiamo le sue parole.

"Carissimo Sindaco, inizio questa accorata lettera con la consapevolezza che amministare un paese in questo particolare periodo è molto difficile. Lei ha perfettamente ragione nel voler tutelare noi cittadini, attuando le regole indicate in zona rossa, e a causa dell'impennata dei contagi e con delle risorse sanitarie poco idonee a fronteggiare questo terribile virus, ha dovuto prendere delle decisioni importanti.

Ci si dovrebbe muovere solo per esigenze lavorative, di salute o per comprovate necessità, ma nonostante tutte le limitazioni, ogni giorno andando a lavoro, vedo troppi assembramenti per strada.

E' lì il problema, non certo al cimitero. Mi faccio portavoce di chi come me da mesi, si reca lì ogni mattina silenziosamente, non cercando nessun tipo di assembramento.

Siamo lì solo per fare visita ai nostri cari defunti e le assicuro che per noi è di grande sollievo. Vedere quel cancello chiuso mi ha spezzato il cuore e le chiedo gentilmente di poter comprendere le nostre ragioni e riaprire il cimitero di Castelvetrano. Potrebbe decidere un'apertura solo di mattina esclusi i fine settimana. Per me andrebbe assolutamente bene.

Nella speranza che il mio grido di dolore arrivi al suo cuore, mi auguro di vedere quel cancello aperto nei prossimi giorni."

Le parole di Cinzia sono pacate e piene di buon senso. Non si vuole assolutamente aprire una discussione con il primo cittadino, ma informarlo delle ragioni che spingono molte persone a dissentire su questa decisione.

Gli unici momenti di grande confusione al cimitero sono l'1 e il 2 novembre per la commemorazione dei morti, gli altri giorni la situazione è molto più contenuta, e forse ha ragione Cinzia Di Paola che sostiene che è uno dei luoghi meno a rischio assembramenti.

Ci auguriamo che il sindaco Alfano dia una risposta a questo sentito appello, così da calmare gli animi.