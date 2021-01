"L'inciviltà di pochi deturpa la nostra CVetrano. Rifiuti abbandonati e l'intolleranza alle regole". Lettera aperta alla Redazione

del 2021-01-20

Ancora un abbandono indiscriminato di rifiuti a Castelvetrano. A denunciarlo cun una lettera aperta alla Redazione Rosalia Ventimiglia.

"Nessuno mai mi convincerà che questa è civiltà! L'abbandono dei rifiuti in ogni angolo della nostra città è un passatempo che non conosce stagione a Castelvetrano, evidentemente praticato da molti incivili incalliti. È dunque abbastanza facile trovare sacchetti fatiscenti etichettati un po ovunque, inutili fino ad ora i pochi provvedimenti adottati o le lettere di denuncia fatte in continuazione da una buona parte di cittadini ormai esasperati da tale comportamento.

Ancora più monta la rabbia e l'indignazione se si considera che il servizio di raccolta rifiuti a domicilio funziona perfettamente, ogni giorno in tutte le zone della città. Ma evidentemente le passioni sono passioni e l'ebbrezza di fare schifo supera ogni ragionevole motivazione. E allora a questo punto, secondo me, va rivisto tutto l'intero sistema di gestione "e chianci lu giustu pi lu piccaturi (paga chi non sbaglia)".

Distribuire bidoni per la raccolta differenziata in punti strategici della città, istituire 2/3/4 isole ecologiche dove conferire ogni tipo di rifiuti in qualsiasi minuto, ovviamente con orari di apertura e chiusura stabiliti, usare il personale nelle isole ecologiche e per pulire la città e la "munnizza ni la emu a ghiccari cu li nostri peri(e la spazzatura la portiamo noi nei bidoni con i nostri piedini)".

Involuzione direte voi? Avete ragione ma purtroppo non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire Sicuramente meglio di assistere a questo scempio in qualsiasi parte della città o quasi".