Torna a scendere il numero dei positivi al Covid19 in Provincia di Trapani. Ecco la situazione ad oggi

del 2021-01-20

Coronavirus, ecco la situazione aggiornata in provincia di Trapani al 20 gennaio 2021. Totale positivi 2850 così suddivisi:Alcamo 202, Buseto Palizzolo 16, Calatafimi-Segesta 12, Campobello di Mazara 39, Castellammare del Golfo 89, Castelvetrano (240) (ieri 242), Custonaci 17, Erice 211, Favignana 20, Gibellina 72 (ieri 79), Marsala 666, Mazara del Vallo 406, Paceco 78, Pantelleria 9, Partanna 19 , Petrosino 49, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 13 , S. Vito 3, S.Ninfa 8, Trapani 601, Valderice 72, Vita 8.Ricoverati terapia intensiva 12, Ricoverati in terapia non intensiva 117Deceduti 161 (ieri 151), Guariti 5872.