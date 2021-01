“Gli alunni sempre più ‘spenti’ dalla Dad. Serve la presenza. Si a vaccino e modello francese”. Intervista alla Preside Tania Barresi

di: Doriana Margiotta - del 2021-01-24

Da qualche settimana gli studenti delle superiori in varie regioni d'Italia, stanno protestando in modo pacifico per chiedere al governo di tornare tra i banchi di scuola in presenza. La DAD per questi ragazzi è insufficiente e rivendicano il loro diritto allo studio. Vogliono tornare a scuola in sicurezza, nel rispetto di tutte le regole anti-covid.

Purtroppo i numeri della pandemia in Italia sono ancora molto alti e il governo centrale ha deciso che è ancora troppo presto per poter tornare a scuola. La Sicilia, che da domenica scorsa è in zona rossa, ha mantenuto le scuole aperte fino alla prima media, il resto in DAD. Le polemiche non sono tardate ad arrivare e molti genitori vorrebbero la chiusura totale delle scuole di ogni ordine e grado, perché ritengono che il pericolo di contagio è troppo alto e vogliono tutelare la salute dei propri figli.

Il mondo della scuola sta vivendo un momento di grande incertezza e inquietudine. La nostra Redazione ha voluto capire meglio la reale situazione in cui si trova il nostro sistema scolastico, e ha affrontato l'argomento con Tania Barresi, dirigente scolastica del liceo scientifico, classico e delle scienze umane di Castelvetrano.

Come si sono organizzate le scuole per la didattica a distanza?

"L'anno scorso siamo stati catapultati in una realtà completamente sconosciuta e abbiamo avuto molte difficoltà tecniche. Oggi la situazione è molto migliorata, forte dell'esperienza avuta l'anno precedente, non solo per gli insegnanti ma anche per gli alunni. Alcune difficoltà ancora permangono, una delle più significative rimane quella dei collegamenti internet, spesso abbastanza scarsi.

Tra l'altro dobbiamo ricordare che Castelvetrano abbraccia un bacino di utenza molto eterogeneo, perché i ragazzi non arrivano solo dalla provincia di Trapani ma anche da quella di Agrigento.

Altra difficoltà importante è che questa particolare situazione ha acuito le differenze socio economiche tra i ragazzi. La scuola ha cercato di ovviare al problema, attivando il servizio di comodato d'uso di alcuni tablet e ruter".

Come stanno rispondendo i ragazzi a questo secondo anno di DAD?

"In questo momento i ragazzi sono molto stanchi. Mancano i rapporti interpersonali, non solo tra loro, ma anche con i docenti. L'anno scorso, probabilmente, hanno preso tutto un po' sottogamba, poi hanno capito che era piu' complicato del previsto. Confrontandomi con i docenti, ho saputo che i ragazzi sono "spenti", l'apprendimento è diventato una formalità e non si riesce più a coinvolgerli come prima. Inoltre i ragazzi più fragili hanno avuto maggiori difficoltà.

La spiegazione di una lezione tramite internet è più complicata, perché non si riescono a cogliere le difficoltà che un alunno può incontare e si rischia di creare delle lacune importanti".

Che cosa ne pensa della chiusura delle scuole? E' un provvedimento necessario?

"Non sono d'accordo alla chiusura delle scuole. Sono convinta che la soluzione, per esempio, francese sia ottima, perché la Francia ha deciso di tenere le scuole aperte, imponendo però il coprifuoco alle 18. Per me sarebbe una buona soluzione, che tutelerebbe il diritto allo studio, ma limiterebbe la possibilità di far incontare fuori i i ragazzi e rischiare assembramenti pericolosi.

Durante l'estate abbiamo lavorato per ottemperare a tutte le regole anti-covid necessarie per un'apertura delle scuole in sicurezza. Gli stessi ragazzi, le assicuro, erano molto attenti e disciplinati e rispettavano tutte le regole La scuola e l'istruzione devono essere i principali obbiettivi del governo italiano.

Mi pare che i fatti ci diano ragione, l'aumento dei contagi non dipende dalla scuola, ma dalla poca responsabilità di molti cittadini restii a rispettare le regole. I ragazzi stanno perdendo gli anni più significativi sotto tanti punti di vista. Non solo relativamente ai rapporti interpersonali e umani, ma soprattutto esperenziale.

Hanno perso la rivista che ogni anno organizzano, la festa dei liceo, le gite scolastiche. Queste sono esperienze che putroppo una parte di loro non potrà più fare. Sono momenti importanti di aggregazione e di formazione personale. Tutto questo mi rammarica profondamente".

Come affrontano la DAD i ragazzi con disabilità?

"Abbiamo la frequenza in presenza per i ragazzi con disabilità. Possono frequentare la scuola, sempre dopo richiesta formale dei genitori, cercando di mantenere un'ambiente idoneo e familiare. I ragazzi con patologie particolari partecipano alla DAD grazie alla collaborazione della famiglia che li aiuta e li supporta.

Anche loro, inevitabilmente, hanno risentito della pandemia, perché è venuto a mancare il contatto, il potersi relazionare con gli altri. Il ruolo dei professori di sostegno e dell'assistente alla comunicazione è importantissimo per loro, soprattutto in questo momento così delicato".

Secondo lei la vaccinazione di tutto il personale scolastico e degli alunni, è l'unico modo per un rientro a scuola definitivo?

"Io sono pro-vaccinazione. Oltre ad essere necessario è indispensabile,l' unico modo per superare definitivamente questo lungo periodo. Mi auguro che per febbraio sia possibile vaccinare tutto il personale scolastico e gli alunni di ogni ordine e grado.

Abbiamo visto all'inizio dell'anno che i ragazzi fuori dalla scuola si riunivano in gruppi e non rispettavano molto le distanze di sicurezza. Capisco bene che il loro bisogno di stare insieme è molto forte, ma se vogliamo proteggerli, l'unica soluzione per il momento è quella di intensificare i controlli fuori le mura scolastiche. I controlli però purtroppo non ci sono mai stati e non capisco il perché. Ci saremmo risparmiati parecchi problemi".

L'orientamento scolastico per gli alunni delle terze medie avviene in questo periodo. Come vi siete organizzati?

"Quest'anno l'orientamento è stato realizzato a distanza. Si sono creati dei video, che abbiamo fatto pervenire alle scuole per i ragazzi di terza media e per i docenti di orientamento. Abbiamo stabilito delle giornate in cui piccoli gruppi di studenti possono visitare le nostre scuole superiori e farsi un'idea più chiara del percorso formativo che offriamo.

Le iscrizioni avvengono on-line, ma se ci sono delle difficoltà la scuola offre il proprio supporto sia in presenza che telefonicamente.

Quest'anno, putroppo non abbiamo potuto organizzare la notte dei licei, i tradizionali open day che rappresentano un’ occasione molto positiva per i ragazzi che si sono impegnati sempre intensamente e con notevole entusiasmo nell'organizzanizzazione".

La carenza culturale sarà una conseguenza della pandemia?

"La scuola non è solo contenuti o strumenti. Per quanto riguarda i contenuti questi è sempre possibile apprenderli, ma sono i modi dell'apprendere ad aver incontrato parecchie difficoltà, tra queste la capacità di costruire delle competenze. Parecchi ragazzi hanno pensato di abbandonare la scuola, aumentando notevolmente il problema della dispersione scolastica che già preoccupava da qualche anno. Un problema che con la pandemia è diventato gravissimo.

Cosa significa essere Preside in questo periodo?

"Ci siamo dovuti attrezzare per poter continuare a lavorare, un po' come tutti. Abbiamo organizzato le riunioni on-line, ma quello che mi manca di più è il contatto diretto, quello mi è pesato molto. Ho trascorso l'estate ad organizzare i licei che dirigo nei migliore dei modi: banchi, igienizzanti, macchine per sanificare gli ambienti. Cerco di stare dietro a tutti i DPCM che ogni settimana mettono in campo regole nuove.

Le assicuro che non è facile. E poi andare a scuola e vedere le aule e i corridoi vuoti, un silenzio quasi assordante. Quei grandi corridoi ed aule che così vuoti, sembrano diventare sempre più grandi, ingigantiti dal silenzio delle aule e dei corridoi. Tutto sembra apparentemente fermo e statico Sembra tutto così surreale. L'augurio che faccio è quello di tornare presto ad incontrarsi e stringersi le mani e soprattutto a sorridere insieme.

Perché la scuola è palestra di vita, è vita, che nessuna tecnologia didattica potrà mai soppiantare. E questa assenza da scuola di questi giorni, sono sicura, ci fa apprezzare di più le cose che facciamo ogni giorno, gli incontri, i dialoghi, anche le difficoltà che riempiono comunque le nostre giornate: è la consapevolezza che ci fa capire meglio il valore della presenza e della condivisione”.

Ringraziamo la dirigente scolastica Tania Barresi per la disponibilità che ha sempre nei confronti della nostra redazione. Ha dato un quadro più chiaro di quella che è l'attuale condizione in cui si trova il mondo della scuola nel nostro territorio. Penso che la situazione descritta rispecchi in pieno anche altre realtà scolastiche italiane.

La Preside Barresi ha espresso con grande affetto le difficoltà oggettive dei suoi alunni e come lei, ci auguriamo che siano gli ultimi mesi di restrizioni. Concordiamo con il suo pensiero che la scuola deve essere una priorità per le nostre istituzioni.

"L'istruzione è l'arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo" Nelson Mandela.