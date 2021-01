Campobello, opposizione presenta interrogazione sulla mancata istituzione dell’Ufficio dell’anagrafe canina presso il Comune

di: Comunicato Stampa - del 2021-01-22

Riceviamo e pubblichiamo una nota dei consiglieri di opposizione che annunciano la presentazione di una interrogazione sulla mancata istituzione dell’Ufficio dell’Anagrafe canina presso il Comune di Campobello di Mazara. Di seguito il testo:

"A finire sotto i riflettori dell’attenta e costante attività di controllo svolta dai Consiglieri di minoranza è, stavolta, un ambito prettamente animalistico: la mancata istituzione dell’Anagrafe canina a Campobello di Mazara.

Difatti, sulla scorta della delibera n.0150 del 25.07.2018 approvata dalla Giunta Comunale, che prevedeva l’affidamento “in concessione ed in uso gratuito” all’ASP di un bene confiscato alla mafia per lo svolgimento di attività sanitarie e amministrative, i Consiglieri comunali Montalbano Isabel, Di Maria Tommaso, Prinzivalli Carla, Catanzaro Liliana e Fazzuni Giuseppe hanno presentato una interrogazione per chiedere all’Amministrazione comunale le motivazioni che non hanno consentito l’effettiva attivazione dell’Ufficio dell’Anagrafe canina presso il Comune di Campobello di Mazara, la quale consentirebbe la sterilizzazione e la microchippatura degli animali abbandonati.

Si tratta, dunque, di un valido strumento ai fini della prevenzione del randagismo che, per tale motivo, non va assolutamente ignorato".