Belicittà sempre più green. Risparmi alle casse per chi conferisce bottiglie di plastica. Installato compattatore

del 2021-01-22

In coerenza con il percorso avviato dal comune di Castelvetrano in tema di raccolta differenziata, a partire dal 2019, il Centro commerciale Belicittà, in collaborazione con il soggetto titolare della raccolta differenziata “Sager” e con Interspar, si è dotato di un eco compattatore per bottiglie di plastica, che oltre ad aiutare l’ambiente, premia tutti colore conferiscono le bottiglie vuote con un ticket del valore di € 0,02 cad. che verrà scontato alle casse dell’Interspar presente all’interno della galleria del centro commerciale.

Iniziativa lodevole in ottica di rispetto dell’ambiente che al tempo stesso diventa un’occasione di risparmio per i clienti del supermercato.