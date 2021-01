Storie a quattro zampe. Dal recupero dentro ad una cisterna alla ritrovata voglia di vivere. “Fortunato” e l’attesa di un padrone che lo adotti

di: Marisa Patti - del 2021-01-22

Nell’ambito della rubrica "Storie a quattro zampe" vi racconteremo le vicende degli animali salvati dai volontari Oipa di Castelvetrano. Spesso saranno storie tristi e di abbandono, ma grazie alla cura dei volontari, gli amici a quattro zampe possono sperare in una vita migliore fatta di coccole, cibo e tanto amore.

Oggi raccontiamo la storia dolce-amara di Fortunato, un simile maremmano meraviglioso recuperato dagli operatori della ditta Viardi poco prima di Natale. Fortunato però non ha ricevuto un regalo di Natale, ma uno spietato abbandono.

Il suo pianto disperato ripetuto per diversi giorni ha attirato l'attenzione di una cittadina sensibile che ha voluto vedere da dove arrivasse e ha trovato Fortunato. Recuperato dentro una cisterna vuota in un terreno in Via Partanna, al freddo, bagnato, senza cibo,si è lasciato recuperare senza opporre resistenza allo stremo delle sue forze.

Dopo il recupero è stato condotto in canile, nei suoi occhi disperati c'era solo una domanda muta: "Perché?"

I primi giorni è rimasto nascosto dietro la cuccia del suo box, con il corpo provato dalla sofferenza e l'anima ferita. Poi la forza della vita ha preso il sopravvento, una parola dietro l'altra, un croccantino dietro l'altro, la voce rassicurante dei volontari determinati a salvarlo e Fortunato un passo alla volta è uscito dal suo nascondiglio rannicchiato su sé stesso ma con gli occhi più fiduciosi.

Nei giorni a venire, grazie al lavoro costante dei volontari Fortunato ha capito che poteva fidarsi ancorato, che anche i bipedi hanno un cuore. Oggi è uno splendido cucciolone sempre sorridente, pronto al gioco, ubbidiente e rispettoso del suo turno di passeggiata e coccole. Oggi Fortunato è rinato ed è pronto per la sua "seconda vita".