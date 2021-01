DPCM e zone rosse, come stanno influenzando le attività italiane?

di: Giuseppe Ingrassia - del 2021-01-21

Dopo un periodo di divisione dell’Italia in zone rosse, arancioni, e gialle, dal 24 dicembre fino al 6 gennaio un nuovo DPCM del presidente Conte ha introdotto una nuova serie di limitazioni agli spostamenti degli italiani. La preoccupazione del Presidente del Consiglio è del governo era quella che durante le ferie natalizie sia il maggior afflusso nei centri abitati che i tradizionali ritrovi per i cenoni facessero impennare l’indice di contagio.

Considerato che ci si aspetta una seconda ondata, l’obiettivo era non far crescere troppo tale indice perché questo avrebbe avuto l’effetto di tornare a mettere sotto pressione le terapie intensive e in generale gli ospedali. Anche se è presto per fare un bilancio in termini sanitari degli effetti dei provvedimenti, non c’è dubbio che vi siano state conseguenza immediate sull’economia legati al fatto che gli italiani, inevitabilmente, sono stati molto più a casa.

Com’era dunque successo a marzo, se da una parte vi sono state prevedibili ricadute negative su bar, ristoranti, centri commerciali, altre attività, in particolare quelle legate all’online, hanno ricevuto un nuovo impulso. Non è solo il caso di big dell’ecommerce come Amazon che sono usciti enormemente rafforzati dagli effetti della pandemia. Anche il cosiddetto iGaming, cioè quello legato a giochi, scommesse e casinò è normalmente avvantaggiato dalle restrizioni imposte dai DPCM. E’ il caso ad esempio di Fezbet Casino , uno dei più importanti siti dedicati al gioco online, che riporta di aver conosciuto in questi secondi un incremento di visite simile a quello dello scorso Marzo in occasione del primo DPCM di Conte.

iGaming in Italia, quanto è cresciuto?

Non sono stati naturalmente ancora diffusi dati ufficiali rispetto a questo periodo, e i bilanci si potranno fare dopo l’Epifania. Sono di grande interesse tuttavia i dati diffusi da Ficom Leisure sull’Italia per quanto riguarda il mese di novembre.

Secondo la società di ricerca, infatti, per la prima volta il settore ha superato i 250 milioni di ricavi in un mese, trascinato in particolare dai profitti dei siti di casinò, in particolare online, che hanno totalizzato a novembre 2020 123 milioni di euro di profitti. Numeri finora mai registrati che evidenziano una sempre maggiore propensione degli italiani verso il gioco online.

Gli operatori del settore hanno cercato di approfittare in maniera proattiva del momento favorevole, anche con offerte e promozioni quali i Bonus di registrazione , che assegnano agli utenti una somma aggiuntiva da giocare nei casinò rispetta a quella depositata.Tale somma, che può arrivare fino al 100% dell’importo versato, può essere poi riscattata dall’utente una volta che siano stati rispettati determinati requisiti di scommessa.

Questi in particolare sono stati i risultati nell’iGaming del mese di novembre divisi per settore:

● Casinò e slot: 123,59 milioni di euro

● Scommesse sportive: 111,06 milioni di euro

● Tornei di poker: 11,22 milioni di euro

● Poker cash: 7,21 milioni di euro

● Bingo: 5,82 milioni di euro

Considerato che a novembre le misure di restrizione alla circolazione e di distanziamento sociale erano più soft, si può prevedere un’ulteriore crescita del settore per dicembre e gennaio.

DPCM e distanziamento sociale, cosa succederà dopo il 6 gennaio?

Le misure attuate dall’ultimo DPCM prevedevano per tutto il territorio nazionale una zona rossa dal 24 al 27 dicembre e dal 31 al 3 gennaio, e una zona arancione dal 28 al 30 dicembre e dal 4 al 6 gennaio.

Quelle previste per la zona rossa sono sicuramente le misure più restrittive. Esse prevedono ad esempio che bar e ristoranti siano aperti solo per l’asporto, che non ci si possa muovere dal proprio comune, e che sia necessario spostarsi per l’autocertificazione. Si tratta di restrizioni molto simili a quelle già poste in essere lo scorso marzo.

Più leggere invece le previsioni per la zona arancione: ci si può muovere all’interno dei comuni della propria regione (ma non al di fuori di essa), si può circolare senza autocertificazione.

Dopo l’epifania, in assenza di nuovi provvedimenti, si dovrebbe tornare alla soluzione precedente. Le regioni dovrebbero dunque essere divise in zone rosse, arancioni e gialle a secondo dell’RT, ovvero quello che può essere considerato come l’indice di riproduttività di un determinato virus. Ma gli ultimi mesi ci hanno abituato a decisioni non sempre prevedibili, che devono fare conto con l’evoluzione della pandemia.