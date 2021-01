«No» ai depositi nucleari in Sicilia, approvate due mozioni all’Ars. I parlamentari invitano il governo a non trasformare la regione in «pattumiera nucleare»

del 2021-01-21

Sono state approvate all’Ars due mozioni contro il deposito di scorie nucleari in Sicilia. Nella prima, a firma Lo Curto, Bulla e Genovese, si invita l’assessore all’Ambiente e il Governo «a respingere ogni ipotesi di trasformazione della Sicilia in una pattumiera nucleare con un danno irreversibile alla propria vocazione turistica ed al suo tessuto economico produttivo e a dichiarare denuclearizzato l’intero territorio della Regione siciliana, vietando lo stoccaggio e il transito di scorie nucleari».

La seconda, presentata dai deputati Palmeri, Foti, Mangiacavallo, Tancredi e Pagana, impegna il Governo della Regione a porre in essere «tutte le azioni necessarie affinché venga posto fermamente l’assoluto divieto ad indicare la Sicilia come sede definitiva per la collocazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e del Parco Tecnologico». Una mozione a firma dei deputati Di Mauro, Lentini e Compagnone, invece, è stata respinta.