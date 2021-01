Vegetariani e vegani rischiano più fratture ossee

del 2021-01-21

La dieta vegetariana da sempre suscita polemiche e - talvolta - vere e proprie barricate in cui o la si condanna completamente o la si fa assurgere a modello nutrizionale ideale per tutti. L’ultimo studio di settore sull’argomento proviene dall’Università di Oxford, ed è stato realizzato da Tammy Tong, epidemiologa nutrizionale del Nuffield Department of Population Health. Pubblicato sulla rivista BMC Medicine, è stato definito dalla dott.ssa Tong il “primo studio completo sui rischi di fratture sia totali che sito-specifiche in persone di diversi gruppi dietetici”. Ha preso in esame: vegani, vegetariani e pescetariani.

La dichiarazione

La dottoressa Tammy Tong ha condotto lo studio su quasi 55 mila partecipanti residenti nel Regno Unito tra il 1993 e il 2001 con un follow up medio di 17,6 anni. Dai dati è emerso un rischio di frattura ossea più alto della media del 43% nei gruppi dietetici esaminati. La dottoressa Tong ha dichiarato: “Studi precedenti hanno dimostrato che un basso indice di massa corporea è associato a un rischio più elevato di fratture dell’anca e un basso apporto di calcio e proteine ​​è stato collegato a una cattiva salute delle ossa. Questo studio ha dimostrato che i vegani, che in media avevano un indice di massa corporea inferiore oltre a un minore apporto di calcio e proteine ​​rispetto ai mangiatori di carne , presentavano rischi maggiori di fratture in diversi siti”.

Le possibilità alternative

La maggior parte dei vegani e vegetariani sostituiscono la carne con il latte di soia, che risulta altamente proteico, i legumi, e l’alga spirulina, che addirittura ha un apporto di proteine superiore alla carne. Ma la ricerca ha dimostrato che non è sufficiente.

Katrine Rubæk, esperta del sito che si occupa di integrazione alimentare SUNDT.it ha dichiarato: “La maggior parte dei vegetariani sostituisce la carne con le proteine vegetali, che però non contengono i nove aminoacidi essenziali che in natura si trovano solo nelle proteine animali. Stiamo parlando di fenilalanina, valina, istidina, leucina, isoleucina, lisina, metionina, triptofano e treonina. Una persona vegetariana dovrebbe introdurli attraverso gli integratori, nella misura in cui sono carenti, in modo da creare un pool aminoacidico completo”.

Le fratture

Nel corso del follow up, su circa 55 mila pazienti, sono state rilevate quattromila fratture:

566 al braccio;

889 al polso;

945 all'anca;

366 alla gamba;

520 alla caviglia e nella clavicola;

467 costole e vertebre.

La dieta vegetariana, vegana e pescetariana