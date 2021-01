Santa Ninfa: affidati i lavori di riparazione delle perdite idriche nel centro urbano

del 2021-01-24

L'ufficio tecnico ha affidato i lavori di riparazione delle perdite della rete idrica di competenza dell'Ente acquedotti siciliani, ormai in liquidazione e da tempo non in grado di effettuare opere di riparazione. L'amministrazione municipale ha quindi deciso l'intervento sostitutivo, destinando poco più di 6mila euro per gli interventi e incaricando l'ufficio tecnico degli adempimenti necessari.

Ad aggiudicarsi i lavori è stata l'impresa «Scame» di Alcamo, che ha presentato un'offerta di 5.464 euro (più 546 euro di Iva). Gli operai dell'impresa inizieranno nei prossimi giorni le opere di riparazione. «Ancora una volta - spiega il sindaco Giuseppe Lombardino - ci siamo attivati per effettuare le riparazioni delle falle alla rete idrica, anche se questo compito spetterebbe all'Eas. Di fronte però – aggiunge Lombardino – alle mancanze dell'Ente acquedotti, l'amministrazione si è posta il problema di come garantire la regolare distribuzione idrica anche per salvaguardare l'igiene e la salute pubblica». Le somme spese dal Comune saranno poi addebitate, come in passato, all'Eas, o saranno compensate con le tariffe dovute per le utenze idriche comunali.