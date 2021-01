"Le Rsa a Marzo travolte dal Covid. Oggi è cambiato tutto. Gli anziani e la paura dell'abbandono

di: Doriana Margiotta - del 2021-01-26

(ph. Morcone.net)

E' ormai noto che il coronavirus, soprattutto nella prima ondata di epidemia, è stato particolarmente pericoloso per gli anziani. La chiusura e l'isolamento delle RSA una volta diffuso il virus, hanno avuto conseguenze drammatiche, con un aumento dei morti ormai certificati.

Sono stati mesi di grande sofferenza e di apprensione per la salute dei nostri anziani, oggi però il Ministero della Salute grazie a delle regole molto rigide ha cercato di migliorare la situazione nelle residenze per anziani.

Una circolare prevede infatti, test antigienici rapidi all'ingresso per agevolare gli accessi di parenti, collegamenti digitali, ma anche le cosiddette "sale degli abbracci", per favorire un contatto fisico sicuro con lo scopo di arrecare beneficio agli ospiti anziani che hanno bisogno, forse più di tutti, di tornare ad una certa normalità per non sentirsi soli e abbandonati.

Un documento della "Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana" voluta dal Ministero della Salute, attesta che i decessi registrati nelle RSA non sarebbero stati causati "solo" dal coronavirus, ma anche dall'isolamento protettivo a cui sono stati sottoposti gli anziani.

Una protezione che avrebbe determinato altre patologie, sia fisiche che psicologiche, con un aggravamento della situazione di vulnerabilità e fragilità. Dell'attuale situazione degli anziani residenti nelle RSA, la nostra Redazione ne ha voluto parlare con un'operatrice sanitaria di Castelvetrano, che da tempo lavora nella provincia di Torino.

Come vi siete organizzati per le visite dopo la prima ondata di pandemia?

"Prima della pandemia, i familiari entravano in reparto, dopo l'arrivo del coronavirus abbiamo dovuto introdurre nuove regole. La direttrice ha disposto che le visite avvenissero nel salone centrale, dove ci sono 4 tavoli con dei separatori in plexigas. Ovviamente ogni visitatore deve disinfettare le mani all'entrata e avere la mascherina.

Le visite avvengono previo appuntamento. La RSA in cui lavoro è divisa in sei reparti per un totale di 120 utenze, e gli appuntamenti sono programmati per reparto dalle 10 in poi. Le postazioni all'ingresso principale ci sono da poco tempo. Nei primi mesi di pandemia facevamo solo chiamate e video chiamate, affinché si mantenesse un rapporto tra le persone anziane e i propri familiari".

Quale è l'attuale situazione nella RSA dove lavori?

"Oggi la situazione è più tranquilla, anche se il livello di guardia è sempre alto. Gli ospiti della struttura sono stati vaccinati, previa autorizzazione dei familiari. Siamo stati vaccinati tutti, nessuno escluso, ora aspettiamo la seconda dose.

Al vaccino hanno reagito tutti bene, abbiamo persone con una media di 85 anni e molti con patologie gravi, di conseguenza si sono fatte le giuste valutazioni caso per caso, e tutti sono risultati idonei al vaccino. Dopo essermi vaccinata, ho avuto solo un po' di febbre. Io ho avuto il covid due volte e entrambe le volte asintomatica.

In principio il Ministro della salute Speranza aveva dichiarato che chi aveva avuto il covid non doveva essere vaccinato, poi le disposizioni al riguardo sono cambiate. Chi era scettico ha accettato di essere vaccianto perché si è reso conto che avrebbe potuto mettere in pericolo la vita di queste persone fragili.

Vaccinarsi è stato un obbligo morale e la salvaguardia della salute dei nostri anziani dipende anche da questo. Inoltre, secondo l'ASL e le varie ditte che ruotano intorno alla RSA, se non fosse avvenuta una vaccinazione di massa, non si sarebbero potuti effettuare nuovi ingressi, e questo avrebbe comportato conseguenze econominche per tutti noi.

Siamo una struttura all'avanguardia, con personale altamente specializzato e preparato, e perdere tutto sarebbe un danno non solo per chi ci lavora, ma anche per chi è ospite della nostra RSA.

Purtroppo qualcuno ci ha lasciati, nel corso di questi lunghi mesi, ma è successo anche perché le persone anziane ad un certo punto si arrendono, rifiutando cibo e acqua, e nessuno può fare nulla per cambiare le cose. E' una legge non scritta della vecchiaia".

Perché alcuni erano scettici sull'efficacia del vaccino?

"Le paure erano tante. Poca informazione sul vaccino e sulla sua efficacia. Inoltre la velocità con cui è stato realizzato suscistava perecchie domande. C'era molto scetticismo, ma alla fine abbiamo accettato di farlo per il bene innanzitutto degli ospiti della struttura. Io tra l'altro sono allergica, e quando ho fatto il vaccino, i medici hanno preso tutte le precauzioni del caso, ma per fortuna non è successo nulla".

Che effetti psicologici ha avuto la pandemia sugli anziani?

"A marzo è stata dura spiegare agli ospiti che la struttura era chiusa al pubblico e che per un po' non avrebbero ricevuto visite. Siamo state un po' psicologhe, cercando di essere più presenti non solo con i gesti ma anche con le parole. E' nato un grande senso di protezione nei loro confronti, perché sono persone molto fragili non solo nel corpo ma anche nello spirito.

Poi abbiamo iniziato con le chiamate e le video chiamate ai familiari e le loro domande erano sempre le stesse: "Quando vieni? Mi hai abbandonato? Che cosa ti ho fatto?". Il pensiero di essere stati abbandonati era molto forte e alcuni si sono lasciati andare".

Come è cambiato per voi il lavoro in questo ultimo anno?

"Quando si sono riscontrati i primi casi di positività è stato immediatamente creato un reparto covid con il relativo personale. Anche se eravamo completamente imbardate e irriconoscibili, abbiamo continuato a lavorare con lo stesso impegno e dedizione. Gli ospiti ci riconosco ormai dalla voce. Non è una situazione facile, come per tutto il personale sanitario, ma continuiamo a fare il nostro dovere per cercare di aiutare i nostri anziani.

Mi auguro che il vaccino ci faccia uscire presto da questo lungo periodo buio. Ci vuole ancora un po' di pazienza e una buona dose di fede nella scienza. Ne usciremo cambiati nel profondo, ma mi auguro in meglio".

Entare, anche se virtualmente, nella realtà di una RSA ci fa capire quanto sia fragile la vita. Dobbiamo sempre ricordare il valore delle persone anziane, che hanno bisogno oggi più che mai, della nostra protezione e dedizione. Sono stati i pilastri della nostra società e dobbiamo avere profondo rispetto per questa generazione.