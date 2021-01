Rischio sismico. Al via accertamenti tecnici nelle scuole castelvetranesi. Professionisti a lavoro

di: Redazione - del 2021-01-26

Al vaglio dei tecnici già tredici edifici scolastici delle scuole primarie di Castelvetrano. Il tutto nell’ambito di un finanziamento regionale del “Dipartimento dell’Istruzione e della formazione professionale”, che ha come finalità, si legge nel disciplinare d’incarico: l’indagine diagnostica attraverso verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico.

Il sindaco Enzo Alfano e la sua Giunta, dopo aver presentato i vari progetti e ottenuto il finaziamento, hanno affidato a dei tecnici, anche del messinese i vari incarichi.

Il responsabile della V Direzione il geometra Alessandro Graziano precisa che: ”Tutti gli edifici scolastici della primaria di Castelvetrano, sono stati divisi in cinque lotti e ognuno di essi è stato affidato ad un professionista che si può avvalere di altri esperti per portare a termine la verifica".

I lavori sono stati iniziati dalla fine dello scorso anno, ma attualmente hanno subito un rallentamento per i problemi legati al Covd. Delle scuole da verificare attualmente resta fuori il Plesso Ruggero Settino, in quanto la gara di affidamento sarebbe andata deserta, anche se pare che sarà riproposta nell’albo pretorio.

Uno dei lotti comprende anche il plesso Borgo Selinunte, quello proprio prospicente l’ospedale di Castelvetrano, da tempo chiuso.

Attraverso gli elaborati grafici forniti dall’Amministrazione i tecnici dovranno verificare l’accertamento degli elementi strutturali dell’edificio scolastico, l’eventuale acquisizione di documenti che riguardano eventi che possano aver causato stati di eccezionale sollecitazione o che abbiano creato quadri fessurativi da eventi sismici frane e smottamenti vari.

Non si esclude che vengano eseguiti saggi su terreno e strutture grazie anche ad eventuali relazioni geotecniche.

Ogni lotto avrà un costo per lo studio e relazione finale, come per esempio per la Scuola dell’infanzia primaria Luigi Capuana e dell’Infanzia Torino è previsto un impegno di spesa di circa 13.000 euro.

I lavori, per la cronaca, sono affidati all’ingegnere Adriano Manera che si avvarrà della collaborazione di altri colleghi.

Da queste relazioni uscirà lo stato di salute degli edifici scolastici delle scuole materne, elementari e medie come si diceva una volta.