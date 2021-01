Salemi, continua il processo a carico di Vincenzo Caradonna accusato di aver ucciso Angela Stefani. Disposta perizia dalla Corte D’Assise

di: Redazione - del 2021-01-23

(ph. www.trapani.gds.it)

Due anni fa, scompariva da Salemi, Angela Stefani. Il ritrovamento di alcune tracce di sangue, che dopo l’esame del dna si è scoperto appartenere alla donna, ha convinto fin da subito gli inquirenti che si fosse trattato di omicidio, nonostante non siano mai stati ritrovati il corpo e l’arma del delitto.

Del fatto è stato accusato il compagno, Vincenzo Caradonna, il quale non ha mai sporto denuncia per la scomparsa della donna e si è sempre dichiarato innocente. L’uomo, attualmente, si trova in carcere dall’ottobre del 2019 con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere.

Ieri, nell’ambito del procedimento, la Corte D'Assise, ha disposto una perizia, per verificare se Caradonna sia mancino, poiché dai rilevamenti effettuati dai Ris sulla scena del crimine è risultato che i colpi siano stati inferti con la mano sinistra. Inoltre, è stata disposta una perizia psichiatrica, poiché il difensore dell’imputato Melchiorre Palermo, ha sostenuto che lo stesso in altri procedimenti avesse avuto una perizia di incapacità di intendere e di volere.

I due periti, che hanno giurato ieri in udienza, sono il professore Sartori dell’università di Padova e lo psichiatra Marguglio di Palermo.