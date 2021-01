Salemi, ok seconda dose a chi non aveva diritto al vaccino. Continua la polemica

di: Francesca Capizzi - del 2021-01-23

(ph. https://www.ilreggino.it/)

A chi non aveva diritto al vaccino in questo fase, verrà somministrata la seconda dose. Dopo le polemiche scaturite a Salemi in seguito ad una denuncia da parte di un cittadino, per presunte vaccinazioni a carico di soggetti non aventi diritto, dall’Asp di Trapani, fanno sapere che i soggetti in questione verranno ugualmente vaccinati. Il ‘casus belli’ scoppiato a Salemi e a Gibellina, ha scatenato un pò di rabbia anche sui social da parte di vari utenti che si sono sentiti presi in giro, da parte delle autorità sanitarie.

Presso l’ospedale di Salemi il vaccino anti Covid19 pare sia stato somministrato a categorie non a rischio. L’Asp di Trapani, la settimana scorsa ha aperto una indagine interna. Il vaccino, pare sia stato somministrato anche a docenti, vigili urbani e dipendenti comunali di un paese limitrofo, Gibellina. Il sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera, avrebbe ricevuto la chiamata da parte del responsabile del centro vaccinazioni di Salemi, perchè pare avessero ancora vaccini a disposizione che dovevano essere utilizzati.

Il primo cittadino, come lui stesso ha confermato, avrebbe chiamato alcuni suoi concittadini, che a suo dire, avevano bisogno di essere vaccinati. C’è da capire, come mai il centro di vaccinazioni di Salemi abbia chiamato il sindaco di Gibellina. I carabinieri del Nas stanno cercando di fare luce sulla trasparenza delle procedure e nella lista di chi ha scavalcato la fila pare ci siano anche dipendenti comunali oltre ad insegnanti.

Il commissario straordinario dell’Asp di Trapani Paolo Zappalà, contattato, ha risposto cosi : “ Noi dovremmo garantire la seconda dose a chi ha già fatto la prima - ha spiegato Zappalà - non è che possiamo permetterci di rendere inefficace la vaccinazione, quindi faremo sicuramente a tutti coloro che hanno ricevuto la prima dose, anche la seconda”.

Intanto, nei giorni scorsi, il ministero della salute ha sollecitato l’assessorato regionale alla salute, a rispondere a quanto segnalato sulle vaccinazione a carico di soggetti non aventi diritto. Il primo cittadino di Salemi, Domenico Venuti, attende anche lui spiegazioni e si è detto più volte infuriato per quanto accaduto