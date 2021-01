Il cane, la solitudine e l'adozione che può cambiare la vita del padrone e dell'amico a 4 zampe

di: Marisa Patti - del 2021-01-26

Spesso si ha la convinzione che per stare bene, un cane abbia bisogno solo di cibo e di uno spazio aperto in cui correre, ma ci si dimentica che gli animali hanno bisogno di contatto, sia con i loro simili che con gli umani. Certo, trascorrere le giornate in un giardino è molto meglio che essere chiusi in un box, ma chi ha un animale ha il dovere di non dimenticare il valore di una carezza o di una passeggiata. E poi i cani sono definiti i “migliori amici” dell’uomo, ci sarà un motivo, no?

Solo come un cane...Quante volte passando davanti ad un bel giardino o ad un bel terreno recintato ci avete visto dentro dei cani? Penso molte volte e di sicuro avrete pensato che quel cane fosse un privilegiato a disporre di tutto quello spazio per correre, prendere il sole, giocare.

Giocare, ma ...con chi? Ecco, oggi sfatiamo un modo di pensare molto comune, ossia che il cane abbia bisogno di un giardino, corse sfrenate ecc ecc. Certo, sono tutte cose che un cane non disdegna, mal a cosa di cui il nostro amico ha più bisogno siamo NOI.

Il cane è un animale sociale e come tale ama interagire con i suoi simili e con gli umani. Alessandra Ferrari (istruttore cinofilo) sostiene a pieno titolo che spesso il giardino diventa la 'tomba del cane " e che relegare un cane ad un ambiente esclusivamente circoscritto si può considerare una forma di maltrattamento.

Il cane ama sopra ogni cosa il suo padrone ed è insieme a lui che vuole giocare, passeggiare ed esplorare il mondo. Inoltre quasi tutti voi sarete a conoscenza del grande olfatto del cane,olfatto che usa per conoscere il mondo,il cane...legge con il naso.

Mentre annusa è come se leggesse su un giornale notizie fresche di giornata! Voi leggereste tutti i giorni lo stesso giornale?

Dunque quel cane che noi pensavamo felice dentro il suo bellissimo giardino non è altro che un cane che soffre la solitudine e che è frustrato dalla mancanza di stimoli.

Se amate il vostro cane tenetelo accanto a voi, esplorate il mondo a sei zampe, se avete un giardino lasciategli la possibilità di entrare liberamente in casa e se non lo avete, non sentitevi in colpa, probabilmente il vostro cane è più sereno di molti altri.

E adesso...provate a pensare cosa significa per queste creature vivere dentro un box. Aiutateci ad aprire quelle porte.