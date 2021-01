“Quella passeggiata in spiaggia e le antiche monete scoperte sotto la sabbia e consegnate ai Carabinieri”. Il racconto di Orazio Pizzo

di: Elio Indelicato - del 2021-01-27

In una delle tante passeggiate sulla battigia un appassionato di ricerca ha trovato un “tesoretto” al vaglio degli inquirenti. Si tratta di circa 160 monete antiche, che potrebbero addirittura risalire al IV secolo A.C. durante l’occupazione dei cartaginesi a Selinunte ma, da un video messo in rete, qualche appassionato di monete antiche afferma che tra le 160 ci siano monete romane, bizantine, del medioevo.

Assieme alle monete, antichi monili, proiettili risalenti alla seconda guerra mondiale e un bottone in bronzo con lo stemma di un’aquila che potrebbe aver fatto parte di una divisa tedesca.

Li ha trovati vicino la battigia di Tre Fontane, col metal detector, Orazio Pizzo, 37 anni, che ha vissuto per un lungo periodo in Inghilterra. Giovedì scorso, durante alcune ricerche sul tratto di spiaggia da Triscina a Tre Fontane, ha fatto questo insolito ritrovamento. Lui stesso racconta: “Il metal detector era come impazzito. In un’area di pochi metri quadrati, in lunghezza, ho trovato più di 160 monete ma anche anelli antichi, orecchini, una punta di lancia… Mi ha colpito molto un bottone metallico con incisa un’aquila. Da una prima ricerca, credo che potrebbe appartenere ad una divisa militare tedesca o inglese.”

La cosa singolare è che tutti questi piccoli oggetti sono stati ritrovati tutti nella stessa direzione, qualcuno si vedeva ad occhio nudo.

Orazio Pizzo ha trovato cinque proiettili, che i carabinieri hanno catalogato pare come calibro 38, ed un bossolo militare.

“Ho consegnato tutto ai Carabinieri – continua Pizzo - che hanno sequestrato il materiale”.I Carabinieri di Castelvetrano lo metteranno a disposizione del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo per accertarne il pregio storico.

Intanto pare che il Pizzo non sia l’unico appassionato di metal detector nella zona e probabilmente non tutti avranno la sensibilità di Orazio Pizzo di restituire allo Stato quello scoperto sulla spiaggia.

Certo se le monete non sono corrose della salsedine e le figure sono abbastanza visibili significa che qualcuno li ha perse o buttate a mare Certo se venisse riconosciuto un premio per il ritrovamento ad Orazio Pizzo, soprattutto per avere consegnato il tutto ai Carabinieri anzichè farne altro uso, sarebbe una bella cosa, anche se lo stesso dichiara di non averlo mai pensato". Non si esclude che nella zona ci siano altre monete. Un certo mistero comunque resta.