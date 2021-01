A CVetrano si lavora per l'ampliamento cimitero e non solo. Finanziate tre piste ciclabili

di: Redazione - del 2021-01-29

Tra i circa 130 progetti nei "cassetti" del Comune, alcuni dei quali già finanziati, attenzionati dai nuovi assessori Antonino Siculiana, Davide Licari e Stefano Mistrettia, spicca quello dell’ampliamento dell’area del nuovo cimitero comunale di Castelvetrano.

Lo conferma l’assessore ai lavori pubblici, l’ingegnere Antonino Siculiana: "Abbiamo rispolverato un vecchio progetto incompleto che risale agli anni novanta, che riguarda il nuovo cimitero, dove è prevista la realizzazione di una colombaia per circa 500 posti.

Abbiamo un’area attigua al parcheggio sulla destra di circa 3000 mq, dove si possono ricavare altri seicento posti tra tombe a terra e cappelle gentilizie. Per arrivare a questo si sta studiando un bando di gara per un “Project financing”".

In quest’ottica i soggetti promotori, sono chiamati a presentare al Comune, una proposta per finanziare ed eseguire una particolare opera pubblica, già precedentemente approvata con degli utili per chi si aggiudicherà poi il servizio.

Di questi 130 progetti, alcuni sono stati già finanziati come quelli di Agenda Urbana, che prevedono la realizzazione di tre piste ciclabili Castelvetrano-Selinunte, Castelvetrano-Triscina e una direzione area attrezzata Trinità di Delia.

Ci sono poi i progetti che hanno pronti gli studi di fattibilità per la riqualificazione per esempio di strade e altri già in graduatoria per essere finanziati.

Nell’ottica di una riqualificazione e una visione globale del territorio in attesa dell’approvazione del piano urbanistico generale, che deve tenere conto dello sviluppo economico che deve essere data al territorio, l’assessore Davide Licari, ha presentato in Giunta un documento, che traccia le linee guida dello ”Sviluppo Economico Locale” di Castelvetrano e che individua cinque aree macro tematiche su cui lavorare per potere accedere, con appositi progetti a finanziamenti di Agenda 21- 27 della Comunità Europea, ai fondi di Ricovery Plan e non solo.

Già a partire dai prossimi giorni, è previsto un incontro con la presenza in video di operatori locali, per la prima area tematica: ”Reti di comunicazione”, che riguarda accessibilità, mobilità, intermodalità, connettività e sicurezza.”

Le altre quattro aree su cui lavorare riguardano: filiere ed insediamenti produttivi, ambiente , riqualificazione urbana, welfare locale e cultura.