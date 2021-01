Dialogo Comune CVetrano e Asp e attivazione servizio Asacom. Interrogazioni di Obiettivo Città

di: Redazione - del 2021-01-25

I consiglieri comunali, Vincenza Viola, Salvatore Stuppia e Calogero Martire del gruppo “Obiettivo Città “, presentano due interrogazioni all’ Amministrazione comunale.

Con la prima, interrogano il sindaco per conoscere quali iniziative ha posto in essere l'Amministrazione Comunale dal mese di ottobre 2020 quando in una dichiarazione alla stampa il sindaco affermò che era in corso una interlocuzione più ampia con l'ASP per addivenire ad una risoluzione del grave problema di mancata offerta sanitaria di primaria importanza rivolta a categorie fragili della popolazione.

Con la seconda interrogazione chiedono:

1) Come mai il Sindaco non ha ritenuto opportuno nominare un nuovo Assessore ai Servizi Sociali.

2) Come mai il presidente della V commissione consiliare, consigliere Mandina, ritarda nel convocare la commissione da lei presieduta al fine di affrontare le innumerevoli problematiche che attanagliano il settore di riferimento in seguito alla problematica COVID.

3) Come mai fino ad oggi non si è riusciti ad assicurare la continuità del servizio ASACOM in favore degli alunni con disabilità e come si evince dalla determina n.7 del 15/01/2021 ancora non si è riusciti a riunire la nuova Commissione per l’accreditamento e l’aggiornamento degli enti accreditati o ancora da accreditare, dando un palese disservizio alle famiglie che aspettano un aiuto concreto da parte del comune.

4) Con quali iniziative concrete, l’amministrazione comunale sta affrontando l’emergenza Covid 19 e in particolare quali aiuti sono stati predisposti per le famiglie, per gli anziani e per le categorie economicamente più svantaggiate.

5) Se attualmente la casa di riposo “Tommaso Lucentini “ è aperta o funzionante e perché ci sono attualmente ospiti all’interno .

6) In che modo l’amministrazione comunale vuole utilizzare e riattivare i servizi sociali nei nuovi locali dell’ASSAP “Maria Antonietta Infranca “ , appena ristrutturati ed adeguati alle normative , prima che vengano depredate e vandalizzate per inutilizzo .