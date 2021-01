La Folgore in attesa di tornare in campo. La Società rinforza la squadra. Le parole di Mister Tarantino

di: Elio Indelicato - del 2021-01-28

Anche la Folgore alla finestra in attesa di sapere se il prossimo DPCM darà il via libera alla continuazione anche dei campionati regionali di Eccellenza.

I giocatori, quasi tutti del palermitano, si sentono quasi giornalmente e si allenano da soli per non perdere del tutto la preparazione estiva anche se a dicembre di solito si fanno i richiami di preparazione.

L’allenatore Pietro Tarantino ha ribadito che “alla ripresa del campionato dovrebbero esserci alcuni innesti importanti in squadra per aumentare il tasso tecnico di una formazione che ha avuto un avvio difficile del campionato”, racimolando sconfitte anche tra le mura amiche.

Nelle more è stato ingaggiato il difensore Accardi, l’esterno Cefali e altri atleti, con campionati alle spalle di Eccellenza, sarebbero pronti a trasferirsi a Castelvetrano se riprenderà l’attività agonistica.

A “gioire” per lo stop forzato solo il “fondo campo” del Paolo Marino, uno dei pochi in erba, che durante l’estate era stato abbandonato anche perché erano in corso alcune migliorie negli spogliatoi voluti dalla Commissione pubblici spettacoli, lavori che seguirono a quelli sull’agibilità dell’impianto che portarono ad alcuni interventi sulla copertura della tribuna.