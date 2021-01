CVetrano, il Sindaco risponde a Italia Nostra sul piano di alienazione di alcuni beni comunali: "Volontà di valorizzazione"

del 2021-01-25

Ieri con una nota pubblicata sul nostro sito (clicca qui per leggere) la sezione locale di Italia Nostra ha rivolto un appello all'Ammnistrazione Alfano in merito alla delibera con cui è stato deciso il piano di alienazione di alcuni beni comunali. In Redazione è giunta la precisazione da parte del primo cittadino Enzo Alfano che sull'argomento si è così espresso: "Si vuole informare Italia Nostra, che non è intendimento dell'Amministrazione comunale procedere alla vendita di beni del patrimonio immobiliare disponibile specialmente di edifici storici della Città, ma di rivalutarli in funzione di un benessere economico generale.

L'articolo da Voi pubblicato in data 24 gennaio 2021, sulla testatagiornalistica on-line "Castelvetranonews" avente per titolo "No" di Italia Nostra alpiano di alienazione dei beni Castelvetranesi. Sono parte essenziale del nostro patrimonio", contesta la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 diapprovazione della proposta dalla Giunta Municipale n. 145 del 06/08/2020,avente ad oggetto: "Art. 58 del D.L. 112/2008 - Piano delle alienazioni evalorizzazioni immobiliari per il triennio 2018/2020 - Modifica ed integrazionedella deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 14.01.2020".

Detta deliberazione è stata approvata in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 58 del D.L. n. 112/2008 e dalla stessa non si appalesa la vendita di edificistorici della nostra città, ma vengono solamente evidenziati gli edifici che possono essere oggetto di valorizzazione e/ o a una eventuale vendita.

Per quanto sopra, si conferma la volontà dell'Amministrazione di valorizzazione degli edifici di interesse storico anche in funzione di un eventuale utilizzo come fonte di arricchimento della città al fine di istituire punti diriferimento per la rigenerazione urbana del Centro Storico/Sistema delle Piazze di Castelvetrano".