"Segnalazioni anonime e le nostre agenzie costrette a chiudere a CVetrano. Da Prefettura ok a riapertura"

del 2021-01-26

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa congiunta inviata da quattro Agenzie viaggi di Castelvetrano in merito alle aperture delle rispettive attività a seguito delle restrizioni imposte dai provvedimenti nazionali e regionali volti a limitare la diffusione del contagio.

“Le nostre agenzie Castelviaggi, Suprema viaggi, Easy Holiday e Parti e Scopri, sono regolarmente operative nel pieno rispetto delle regole nazionali , regionali e nell’osservanza delle norme anti Covid.

Giovedì scorso 21//01 siamo stati invitati gentilmente dai rappresentanti della Polizia Municipale a chiudere i nostri uffici e a limitarci al lavoro solamente interno nonostante avessimo edotto agli stessi organi municipali le nostre buone ragioni all’apertura quotidiana in quanto fornitori di servizi pubblici.

Solo dopo le nostre segnalazioni alla Prefettura, al comando della guardia di finanza abbiamo avuto riconosciuti i nostri pieni diritti. Ci meraviglia non poco che il nostro comune, con il Sindaco in testa e la polizia municipale, avessero eseguito delle disposizioni di tal natura semplicemente in seguito a delle segnalazioni anonime o di persone concorrenziali senza prima accertarsi sulla efficacia del provvedimento che si andava ad adottare. Tanto si doveva con riserva di ulteriore nostra altre azioni.

CASTELVIAGGI DI MANDINA ROSA

SUPREMA VIAGGI DI DITTA VITA

PARTI E SCOPRI DI DE LUCA MARIO

EASY HOLIDAY DI RITI IGNAZIO