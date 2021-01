CVetrano, lavori adeguamento aule scolastiche. Appaltati lavori per 80 Mila Euro

di: Redazione - del 2021-01-26

Il Comune di Castelvetrano, lo scorso 4 Dicembre aveva approvato il progetto relativo alla manutenzione straordinaria, nell’ambito degli “interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID”.

Adesso i lavori sono stati assegnati, secondo il criterio del minor prezzo, all’impresa Turismo Egadi s.r.l. con sede a Favignana (TP) per un importo di €. 82.268,74 (€. 78.622,78 per lavori al netto del ribasso d’asta del 28,5810%, €. 3.645,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre Iva per legge).

Occorre precisare che l’intervento è a totale carico dei Fondi Strutturali Europei.