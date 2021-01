Nel week end screening Asp anti Covid in Provincia di Trapani per alunni, docenti e personale Ata Medie e Superiori

del 2021-01-28

L'Asp effettuerà uno screening per ricerca Sars – Cov2, a mezzo tampone antigenico rapido, in favore degli alunni delle scuole secondarie di primo grado (medie) e di secondo grado (superiori) di tutta la Provincia di Trapani, nonché del personale docente e ATA. Tale attività si svolgerà in modalità drive in nei giorni 30 e 31 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 con n. 1 check –point individuato presso i seguenti Comuni: 22 Distretto Sanitario di Trapani

− Trapani: Autoparco Comunale Via Libica

− Erice: Piazzale Pertini (solo sabato 30 gennaio) − Valderice: Via Leggio, 64 – Sede Protezione Civile (solo domenica 31 gennaio) Distretto Sanitario di Marsala

− Marsala: Autoparco comunale – C.da Ponte Fiumarella, 99 Distretto Sanitario di Mazara del Vallo

− Mazara del Vallo: Autoparco - C.da Affacciata − Salemi: Via San Matteo – Sede Protezione Civile Comunale (solo sabato 30 gennaio) Distretto Sanitario di Castelvetrano

− Castelvetrano: Via Autonomia Siciliana – Sede Croce Rossa

− Partanna: Piazza Galileo Galilei (solo sabato 30 gennaio) −

- Campobello di Mazara: Piazza Eremita, Istituto Collodi (solo domenica 31 gennaio) Distretto Sanitario di Alcamo − Alcamo: Contrada Sasi − Castellammare del Golfo: Piazzale cimitero (solo domenica 31 gennaio)