Coronavirus, oltre 3200 i positivi in provincia. Altre 14 vittime. Tutti i dati aggiornati

del 2021-01-29

Coronavirus, ecco la situazione aggiornata al 29 gennaio 2021.

Totale attuali positivi 3232 (ieri 3192) così suddivisi per comuni: Alcamo 269; Buseto Palizzolo 15; Calatafimi-Segesta 20; Campobello di Mazara 76 (ieri 70); Castellammare del Golfo 108; Castelvetrano 312 (ieri 303); Custonaci 23; Erice 247; Favignana 29; Gibellina 77; Marsala 634; Mazara del Vallo 486; Paceco 72; Pantelleria 7; Partanna 19; Petrosino 61, Poggioreale 0; Salaparuta 9; Salemi 18 (ieri 16); San Vito Lo Capo 7; Santa Ninfa 10; Trapani 668; Valderice 56; Vita 9.

Totale deceduti: 191 (ieri 177); totale guariti: 6397 (ieri 6364).

Ricoverati in terapia intensiva: 9, ricoverati non in terapia intensiva 107 (ieri 106).