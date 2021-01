CVetrano, il Sindaco replica al Dott. Bongiorno: "Disguido del tutto eccezionale. L'Ass. Pellitteri ha già disposto due interventi"

del 2021-01-27

Riceviamo e pubblichiamo una nota inviataci dal Sindaco Alfano con la quale il primo cittadino ha voluto replicare all'intervista che il Dott. Francesco Bongiorno ci ha concesso qualche giorno fa ( clicca qui per vedere l'intervista).

Bongiorno aveva dichiarato: ”Mi è stato recapitato a casa un avviso di accertamento per dei tributi del 2014/2015 che al Comune non risultavano pagati. L’anno scorso, avevo richiesto un piano di rateizzazione, quindi sono andato al Comune e lì ho iniziato a capire che c’era qualcosa di strano, ovvero tutti i pagamenti che non vengono effettuati tramite la Posta, non vengono trasmessi all’Ufficio tributi di Castelvetrano.

Questa è una cosa molto grave, poiché se c’è in corso un processo di rateizzazione e non si pagano due rate consecutive il provvedimento viene annullato e vengono applicate delle sanzioni. Ritengo che sia opportuno che l’Amministrazione informi i cittadini di questa situazione, che non è legata solo agli ultimi anni”.

Il Sindaco ha voluto fornire alcuni chiarimenti dichiarando che si è trattato di un mero disguido e che l'Assessore competente ha immediatamente disposto due interventi mirati a ridurre ancor di più la possibilità che tali, eccezionali disguidi abbiano a verificarsi ancora.

Di seguito la nota integrale:

"Le critiche sulle imposte sono e saranno comprensibili finché non si normalizza la situazione di squilibrio finanziario prodotta nel corso degli anni pregressi ed in relazione alla quale siamo impegnati come amministrazione, agendo su tutti i fronti per assicurare una riscossione efficace (allineando i dati anagrafici con quelli tributari, cercando soluzioni su pignoramenti che non vadano a vuoto, notificando a soggetti in vita e così moltiplicando i pagatori, accorpando gli accertamenti esecutivi e sollecitando rateizzazioni e ravvedimenti operosi) e che via porterà l'incasso comunale al passo con il gettito relativo alle nuove annualità dei tributi tutti.

Per quanto riguarda i pagamenti tramite semplice bonifico delle rateizzazioni di debiti pregressi relativi al servizio forse più importante (la spazzatura) oggetto dell'intervista del dott. Bongiorno, come per ogni altro tributo, contrariamente a quanto sostenuto questi vengono compiutamente e puntualmente ricevuti dall’ufficio di ragioneria del Comune, completi di ogni dato di utenza, codice tributo e rata di pagamento e, regolarmente registrati nei relativi capitoli di bilancio.

Invero la comunicazione intercorre, nell'ordinario, fra il tesoriere comunale e l'Ufficio Ragioneria, il solo ad essere ad oggi accreditato per l'accesso al conto di tesoreria, che, verificati e registrati puntualmente in contabilità i pagamenti ricevuti, trasmette i dati all'ufficio tributi per il caricamento manuale nel database del sistema di gestione.

Su tali basi, il caso occorso al dott. Bongiorno, lungi dalle strumentali generalizzazioni, rappresenta una mero disguido, del tutto eccezionale, dovuto ad un problema tecnico relativo al nuovo software di gestione dell'imposta che, non eliminando dalla gestione massiva degli accertamenti ordinari (di mancato e/o insufficiente pagamento) i pagamenti rateali, ha creato alcune eccezionali richieste di pagamento in capo ad utenze regolarmente in linea con le rateizzazioni ottenute (come quella del Dott. Bongiorno).

Ferme restando le scuse che questa amministrazione sente di dover fare ai singoli utenti passivi di questi piccoli disguidi, come quello accaduto al Dott. Bongiorno - che si ringrazia per la segnalazione – l'Assessore competente ha immediatamente disposto due interventi mirati a ridurre ancor di più la possibilità che tali, eccezionali disguidi abbiano a verificarsi ancora:

- il primo è quello di accreditare il responsabile dell'uff. Tributi anche presso la tesoreria comunale al fine di avere accesso diretto ai dati di incasso in conto di tesoreria oltreché presso il conto postale, al fine di consentirgli di aggiornare tempestivamente i dati nel sistema di gestione della tari e di ogni altro tributo senza attendere le comunicazioni dalla Ragioneria;

- il secondo è, quello di impostare il sistema di gestione in maniera tale da escludere automaticamente dagli accertamenti massivi ogni pratica di rateizzazione in regola con i pagamenti.

Corre l'obbligo, però, di smentire fermamente, in quanto erronee e fuorvianti, le notizie diffuse dal Dott. Bongiorno e da altri commentatori privati, con le quali si vorrebbe che gli uffici non siano in grado di registrare correttamente le poste incassate nel bilancio comunale né di gestire in house le operazioni di accertamento e riscossione ormai, peraltro, del tutto automatizzate.

Purtroppo, infatti, i continui attacchi politici e l’insistente diffusione mediatica di notizie errate o imprecise che invogliano indirettamente il cittadino a non pagare i tributi comunali non giovano alle casse del Comune. L’invito rivolto a tutti i soggetti coinvolti è quello di non diffondere mediaticamente allarmismi inutili e dannosi per l’ente ed a rivolgersi preliminarmente agli amministratori o agli uffici, il cui indirizzo politico assegnato è quello di aiutare i cittadini a risolvere le specifiche problematiche e i disguidi eventualmente occorsi a ciascuna utenza con cortesia e capacità di problem solving.

Ai cittadini é solo chiesto di pagare il dovuto (né più né meno) al fine di contribuire alla sana ed efficiente gestione dell’Ente.

La rivoluzione della Giunta Alfano é questa: quella di rendere l’Amministrazione un alleato dei cittadini anziché un nemico, come da altre parti si vorrebbe far credere.

L'Assessore Il Sindaco

F.to Filippo Pellitteri F.to Dott. Enzo Alfano