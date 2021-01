Storie di Sam, un cucciolo a quattro zampe picchiato, ferito e ad oggi pronto ad una nuova vita

di: Marisa Patti - del 2021-01-29

La vicenda che stiamo per raccontarvi per la rubrica "Storie a quatttro zampe", è una di quelle che poteva finire male per il protagonista. Poteva, perché, grazie all'intervento dei volontari dell'Oipa, tutto è andato bene alla fine.

Un legame spezzato. Ore 13 del 15 Gennaio: riuniti davanti al cancello ci salutiamo prima di rientrare a casa. Le nostre ore quotidiane di volontariato sono finite, ma arriva la comunicazione che sta per arrivare un cagnolino che presenta delle ferite. Comincia cosi la nostra storia con Sam.

Non conosciamo nulla della sua vita, ma possiamo purtroppo immaginarla. Sam presenta delle gravi lacerazioni dei tessuti intorno al collo, deve essere rimasto legato ad una corda molto stretta per mesi, e per tutto questo tempo ha cercato disperatamente di liberarsi provocandosi gravi ferite. In questo stato è stato avvistato mentre percorreva una strada provinciale e segnalato per il recupero.

Al suo arrivo in canile è stato sedato per non farlo soffrire ulteriormente e ha ricevuto le cure di cui aveva bisogno. In questi casi ci chiediamo perché mai prendere in casa un cane per poi ridurlo in questo stato... Cosa può aver fatto Sam di cosi terribile per meritare una simile punizione?

Naturalmente nulla, e non c'è niente al mondo che possa giustificare un simile comportamento. Si configura facilmente il reato di maltrattamento che in Italia è punito dal Codice penale. Sam è stato sicuramente anche picchiato poiché si nasconde e scappa quando vede oggetti che potrebbero essere usati per colpirlo.

Dovreste vedere il nostro Sam: è uno scricciolo di neanche 10 chili, con due occhioni neri e lucidi, così lucidi che sembrano liquidi. Ha, nonostante tutto, una vitalità prorompente e si sta riprendendo velocemente nel fisico.

Si lascia curare e medicare con una dolcezza infinita. Il fisico guarisce in fretta, mentre l'anima ci metterà più tempo. Ma ce la faremo a fargli dimenticare il passato, perché Sam ha conosciuto già l'inferno e, se ha avuto la forza e il coraggio di spezzare quel legame, adesso merita la sua rivincita e noi faremo di tutto affinché accada.

Così piccolo e indifeso, Sam ha spezzato il legame con la sua vita precedente e ora vorremmo restituirgli la sua dignità. Il legame con un cane non ha bisogno di corde: è un legame fatto di sguardi e di intesa e quello non si spezza mai.

Per maggiori info è possibile rivolgersi ai volontari Oipa di Castelvetrano.