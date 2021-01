Questione beni alienabili del Comune di CVetrano. Apertura di Italia Nostra al dialogo dopo la precisazione del Sindaco Alfano

di: Redazione - del 2021-01-28

Il Consiglio Comunale di Castelvetrano nella seduta del 24 novembre 2020, con la deliberazione n. 63 ha approvato la proposta della Giunta Municipale n. 145 del 06/08/2020 – Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 218/2020.

La scelta degli edifici (i vani a piano terra del palazzo Pignatelli, i locali in affitto al circolo della Gioventù e alla Società Operaia, l’ex mercato del pesce e San Leonardo), con evidenti caratteristiche d'interesse storico, archeologico e artistico, a norma delle leggi in materia, secondo la nota di Italia Nostra pubblicata dalla nostra Redazione, contrasta con quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali, cioè il D.LGS. 22 GENNAIO 2004 N. 42, che all’art. 53 li considera appartenenti al “Demanio Culturale”.

Sul tema il Sindaco Enzo Alfano aveva precisato che: "Non è intendimento dell'Amministrazione comunale procedere alla vendita di beni del patrimonio immobiliare disponibile specialmente di edifici storici della Città, ma di rivalutarli in funzione di un benessere economico generale".

Detta deliberazione è stata approvata in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 58 del D.L. n. 112/2008 e dalla stessa non si appalesa la vendita di edifici storici della nostra città, ma vengono solamente evidenziati gli edifici che possono essere oggetto di valorizzazione e/ o a una eventuale vendita. Per quanto sopra, si conferma la volontà dell'Amministrazione di valorizzazione gli edifici di interesse storico anche in funzione di un eventuale utilizzo come fonte di arricchimento della città al fine di istituire punti di riferimento per la rigenerazione urbana del Centro Storico/Sistema delle Piazze di Castelvetrano.

Quando il Consiglio Comunale di Castelvetrano ha approvato la proposta della Giunta Municipale sul Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, Italia Nostra ha riscontrato subito delle criticità.

E in particolare:

a) come ben specificato nella delibera e nella tabella allegata, i beni elencati sono disponibili all’affitto/o alla vendita;

b) la destinazione d'uso degli immobili viene stabilita come commerciale/terziario/di servizio;

c) alcuni beni storici, tra i quali parte del palazzo Pignatelli, il mercato del pesce e la ex chiesa di San Leonardo fanno parte dell’elenco.

La questione fondamentale è che una sentenza della Corte Costituzionale e la legge sui beni culturali sono in contrasto con la delibera di cui si parla (vedi la lettera al Sindaco di Italia Nostra).

Nello specifico la Corte Costituzionale afferma che la destinazione d’uso non può essere stabilita con una delibera, ma necessita delle stesse procedure necessarie per l’approvazione degli strumenti urbanistici.

E la legge sui Beni Culturali considera gli edifici storici (come senza dubbio sono quelli di cui si parla) come appartenenti di fatto al “Demanio Culturale” e quindi non alienabili.

Il Sindaco ha risposto alle nostre critiche sostenendo “di confermare la volontà dell'Amministrazione di valorizzazione degli edifici di interesse storico anche in funzione di un eventuale utilizzo come fonte di arricchimento della città al fine di istituire punti di riferimento per la rigenerazione urbana del Centro Storico/Sistema delle Piazze di Castelvetrano".

Non abbiamo difficoltà a credere al Sindaco, ma delle due una. O la delibera doveva escludere la possibilità di alienazione dei beni o il Sindaco ha cambiato idea. In conclusione ci sembra che la vicenda sia più che altro un infortunio dovuto alla necessità di allegare la delibera in oggetto al Bilancio da approvare. Per questo abbiamo chiesto all’Amministrazione di escludere i beni storici dall’elenco dei beni alienabili da collegare al prossimo Bilancio.

Dopo la nota del Sindaco, Italia Nostra ha fatto una apertura dichiarandosi disponibile al dialogo.

Italia Nostra ribadisce la disponibilità ad incontrare l’Amministrazione per illustrare le sue proposte su un utilizzo appropriato di questi beni e più in generale di rivitalizzazione e risanamento del centro storico.