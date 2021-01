Partanna, auto a fuoco in via Luigi Sturzo per un cortocircuito. Domate le fiamme dai Vigili del Fuoco

del 2021-01-29

Incendio a Partanna in via Luigi Sturzo. Ad essere colpita dalle fiamme per un corto circuito una automobile posteggiata nei pressi del locale della sede dell’associazione Maria E.t. s. Da una precisazione dello stesso Presidente viene chiarito che a prendere accidentalmente fuoco, per un probabile corto circuito, la sua Fiat Punto parcheggiata all’interno dell’area contigua alla sede dell’associazione. Dalle prime informazioni giunte in Redazione sembrava che le fiamme avessero interessato il locale ma non è così.