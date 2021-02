La passeggiata con l'amico a quattro zampe e le regole da rispettare nel rispetto degli altri e dell'ambiente

di: Marisa Patti - del 2021-02-05

Nella rubrica "Storie a quattro zampe", raccontiamo spesso le storie di animali salvati dai volontari dell'Oipa di Castelvetrano, i quali oltre ad occuparsi di abbandoni e maltrattamenti, sono sempre pronti a dare consigli per il benessere degli amici a quattro zampe.

Oggi tratteremo un argomento del quale si parla spesso, ma a parer mio, mai abbastanza: le regole di comportamento per uscire in passeggiata con il nostro amico a 4 zampe. Mi preme, fare una premessa: la passeggiata quotidiana (con qualunque condizione atmosferica) è un sacrosanto diritto del cane.

Per passeggiata non si intende semplicemente accompagnare il cane fuori per fare i suoi bisogni.

Passeggiare è per i nostri cani di fondamentale importanza, andare su un prato, annusare, correre, incontrare i propri simili (socializzare) sono elementi necessari per avere un cane sano e sereno. Essere costretti troppo a lungo dentro le mura domestiche diventa fonte di stress e depressione.

I nostri amici a 4 zampe non sono molto diversi da noi, anche noi abbiamo provato in questo periodo di lockdown quanto sia frustrante la mancanza della nostra libertà quotidiana.

Alcuni hanno addirittura sostenuto che il lockdown fosse una grave violazione della libertà, nonostante ci fosse richiesto per tutelare la nostra salute.

Portare fuori il cane inoltre fa molto bene anche a noi perché ci aiuta a mantenere la forma fisica. È necessario, naturalmente, seguire alcune semplici regole: durante la passeggiata il cane va tenuto al guinzaglio e il padrone deve portare con sé la museruola.

Secondo gli articoli 672 cp e 2052 cc, il proprietario del cane è responsabile del benessere, del controllo e della conduzione del proprio animale e risponde di danni e lesioni a cose e persone provocate dal suo animale, anche se incautamente sfuggito al suo controllo.

Il cane si può lasciare senza guinzaglio nelle aree sgambamento, avendo cura che il proprio cane abbia un comportamento pacifico verso gli altri cani presenti.

Purtroppo in Sicilia le aree per fare giocare in libertà i propri cani sono praticamente inesistenti e questo non è assolutamente giusto. Sarebbe davvero fantastico se si trovasse il modo di agevolare la creazione di almeno due aree sgambamento per concedere un po' di libertà ai nostri amici.

Per concludere mi piace citare una celebre frase del Mahatma Gandhi: la civiltà di un popolo si misura anche da come tratta i propri animali. Direi che noi abbiamo ancora tanto da fare.